En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار جدی: بیمه راننده مقصر گران‌تر می‌شود

سندیکای بیمه‌گران ایران رأی اخیر دیوان عالی درباره پرداخت دیه «یوم‌الادا» در بیمه راننده مقصر را «مغایر قانون بیمه اجباری» دانست و هشدار داد، این تصمیم نه‌تنها پایه قیمت بیمه را تغییر می‌دهد بلکه هزینه نهایی مردم را بالا می‌برد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۶۰
| |
545 بازدید
هشدار جدی: بیمه راننده مقصر گران‌تر می‌شود

سندیکای بیمه‌گران ایران در نامه‌ای رسمی به امضای محسن پورکیانی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران و به تاریخ 9 مهر 1404، خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، نسبت به رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتراض کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رأی دیوان عالی کشور (صادره‌شده در تاریخ 25 شهریور 1404) شرکت‌های بیمه را موظف می‌کند در بیمه‌نامه‌های حوادث راننده‌ مقصر حادثه، خسارت بدنی را به نرخ روز (یوم‌الادا) پرداخت کنند.

سندیکای بیمه‌گران در این نامه، تصمیم دیوان را خلاف نص صریح قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395 دانسته و یادآور شده که قانون‌گذار پرداخت دیه به نرخ روز را تنها برای اشخاص ثالث آسیب‌دیده تجویز کرده، نه برای راننده‌ای که خود مقصر حادثه است.

در بخش نخست نامه آمده است: «هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بدون توجه به ماهیت قراردادی بیمه حوادث راننده، رأیی صادر کرده که مغایر با اصول مسلم فقهی و حقوقی است. خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از مصادیق دیه شرعی نیست و طبق قانون، جنس آن تعهد قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار است.»

متن کامل نامه سندیکای بیمه گران در اعتراض به رأی دیوان عالی کشور

پورکیانی با اشاره به مواد 3، 4 و 13 قانون بیمه اجباری و ماده 448 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که «راننده نمی‌تواند از خود مطالبه دیه کند»، زیرا در جنایت علیه نفس خود، شرعاً دیه موضوعیت ندارد و طرح دعوی کیفری منتفی است. در نتیجه پرداخت خسارت در این رشته صرفاً مبنای حقوقی و قراردادی دارد و لزوماً نباید تابع نرخ‌ روز دیه باشد.

در ادامه نامه آمده است که رأی دیوان، ضمن مغایرت با اصول بیمه‌ای نظیر آزادی قرارداد و عدالت معاضدی، موجب تحمیل مجدد تعهدات و هزینه‌های اضافی به میلیون‌ها بیمه‌گذار و در نهایت سبب افزایش قیمت بیمه‌ها می‌شود.

سندیکا در بند دیگری از نامه به رأی پیشین هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که درخواست مشابهی برای ابطال ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری را رد کرده بود. پورکیانی تأکید کرده است: «رأی اخیر دیوان عالی، عملاً در تعارض با رأی معتبر دیوان عدالت اداری قرار دارد و دو مرجع عالی کشور نتایجی متفاوت در یک موضوع واحد گرفته‌اند.»

در پایان، سندیکای بیمه‌گران از رئیس قوه قضائیه خواسته است «به‌منظور صیانت از قانون و حقوق بیمه‌گذاران و ذی‌نفعان»، دستور بررسی و اصلاح رأی وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور را صادر کند.

بررسی کارشناسی و پیامدهای دو سویه

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، از نگاه حقوقی، می‌تواند به یکسان‌سازی رویه قضایی در پرونده‌های مربوط به بیمه حوادث راننده منجر شود؛ موضوعی که در محاکم قضایی اغلب محل اختلاف میان شرکت‌های بیمه و زیان‌دیدگان بوده است. بر اساس این رأی، پرداخت خسارت بر مبنای ارزش روز دیه، عدالت جبرانی را برای زیان‌دیدگان اگر خود مقصر باشندتقویت می‌کند و می‌تواند به نوعی بازنگری در توازن حقوق بیمه‌گر و بیمه‌گذار منجر شود.

در مقابل، کارشناسان بیمه‌ای می‌گویند ماهیت پوشش بیمه‌ای راننده با بیمه شخص ثالث متفاوت است و تعیین نرخ روز برای این نوع خطرات، سبب افزایش چشمگیر تعهدات بیمه‌گر و نهایتاً رشد حق بیمه‌ها خواهد شد. این گروه تأکید دارند اگر قانون‌گذار چنین تغییری را بخواهد، باید هم‌زمان در محاسبه تعرفه‌ها و منابع مالی نیز بازنگری کند تا نظام بیمه دچار کسری و «افزایش نرخ غیرواقعی» نشود.

برخی حقوقدانان نیز اعتقاد دارند اختلاف دیدگاه میان دو نهاد عالی (دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری) جای تأمل دارد؛ زیرا یکی به اصول شرعی و عدالت فردی در جبران خسارت تکیه دارد و دیگری بر صلاحیت اجرایی و قراردادی دولت و بیمه‌گر. از این منظر، لازم است موضوع به‌صورت یکپارچه و در سطح قانون‌گذاری روشن شود تا از برداشت‌های موازی یا متعارض جلوگیری گردد.

در نهایت، اجرای رأی جدید، بدون بازتعریف نرخ حق بیمه، می‌تواند توازن مالی صنعت بیمه را تحت‌تأثیر قرار دهد، در حالی‌که از سوی دیگر به نفع رانندگان و خانواده‌های آسیب‌دیده تعبیر می‌شود. به‌عبارت دیگر، این پرونده، چالشی میان عدالت جبرانی و پایداری مالی نظام بیمه‌ای کشور است که حل آن بیش از هر چیز نیازمند اصلاح قانون و هماهنگی میان قوه قضائیه، دولت و نهاد ناظر بیمه است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
سندیکای بیمه گران محسن پورکیانی اژه ای خبر فوری حق بیمه بیمه شخص ثالث دیوان عالی
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۵۲ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005azs
tabnak.ir/005azs