یونیفل صبح امروز (یکشنبه) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی روز گذشته در نزدیکی یکی از مواضع این نیروها در منطقه کفرکلا در جنوب لبنان بمب پرتاب کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ طبق این بیانیه، به دنبال پرتاب بمب، یکی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مجروح شده است.یونیفل از ارتش رژیم صهیونیستی خواست که حملات خود علیه نظامیان سازمان ملل را متوقف کند.

این اقدام در حالی رخ داده است که در دوم مهرماه (۲۳ سپتامبر) نیز یک پهپاد اسرائیلی بدون سلاح، اما مجهز به دوربین در محدوده پایگاه نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان سقوط کرد.

این حادثه از سوی یونیفل «نقض قوانین بین‌المللی و حاکمیت لبنان» عنوان و اعلام شد که درباره آن به‌طور رسمی اعتراض خواهد شد.