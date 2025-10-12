En
پیام تبریک اژه ای در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران

رئیس قوه قضاییه طی پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کشور نروژ را تبریک گفت.
پیام تبریک اژه ای در پی قهرمانی وزنه‌برداری ایران

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی پیامی قهرمانی تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۵ جهان در کشور نروژ را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پولادمردان وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان، با مدد گرفتن از حضرات معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین، جانانه تلاش کرده و سنگین‌ترین وزنه‌ها را بالای سر بردند و با مدال‌های رنگارنگ و کسب عنوان قهرمانی، دل مردم ایران را شاد کردند.

به همه ملی‌پوشان وزنه‌برداری کشورمان و مربیان و مسئولان این رشته ورزشی خدا قوت می‌گویم و توفیقات روزافزون آنها را در تمامی مراحل زندگی‌شان از خداوند متعال مسئلت دارم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
