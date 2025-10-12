En
کد خبر:۱۳۳۳۸۴۵
شمخانی: نمی‌شد هواپیمای اوکراینی را گردن نگیریم!

علی شمخانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی در توجیه انکار سه روزه هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی که به اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی و مسئولین ارشد ضربه اساسی وارد کرد، توجیهات قابل تاملی آورد و تاکید کرد برخی می‌گفتند نباید گردن بگیریم و در عین حال اعتراف کرد نمی‌شد گردن نگرفت؛ همه چیز آشکار بود. شمخانی در عین حال گفت که پس از اطلاع از زدن هواپیما به حسن روحانی خبر داده و او مسئول اطلاع ماجرا به محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه وقت نبوده است! این در حالی است که روایت ظریف درباره انکار یکی از منصوبین شمخانی در شورای امنیت پس از این ماجرا است و این مسئول دست کم به ظریف می‌توانست بگوید این اتفاق رخ داده است! اظهارات متناقض شمخانی را می‌بینید و می‌شنوید.
