شمخانی: نمی‌شد هواپیمای اوکراینی را گردن نگیریم!
تعداد بازدید : 398
کد خبر:۱۳۳۳۸۴۰
1303 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

پاسخ شمخانی به این سوال: آیا ابراهیم رئیسی ترور شد؟

علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در گفت‌و‌گو با جواد موگویی درباره ادعاها درباره ترور شهید ابراهیم رئیسی گفت: «ستاد کل نیروهای مسلح تا لحظه آخر با توجه به هیئت‌های بررسی‌کننده اعلام کرد که هیچ اتفاقی در داخل پرواز رخ نداده است... پس از جنگ دوازده روزه، این سوال قوت گرفت که آیا ترور شهید رئیسی می‌تواند به اسرائیل مرتبط باشد... با توجه به توان فنی بررسی‌کنندگان، هیچ نشانه‌ای از دخالت خارجی در شهادت شهید رئیسی مشاهده نشده، اما احتمال دارد این اتفاقات فراتر از توان فنی ما باشد.» توضیحات شمخانی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر علی شمخانی سقوط هلی کوپتر رئیس جمهور اسرائیل سقوط هلی کوپتر رئیسی موساد ویدیو
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
3
3
پاسخ
حادثه بوده مثل هواپیمایی که در یاسوج به کوه خورد، هلی کوپتر ایشان هم چون هوا مه آلود بوده و رادارهای کافی هم احیانا نداشته به کوه خورده است. وقتی هوا مه آلود بوده است نباید هلی کوپتر بلند می شده. هیچ شاهدی هم مبنی بر نقص فنی یا بقایای موشک یا مواد منفجره هم پیدا نشده است.
ویدیوهای مرتبط
