پاسخ شمخانی به این سوال: آیا ابراهیم رئیسی ترور شد؟

علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در گفتوگو با جواد موگویی درباره ادعاها درباره ترور شهید ابراهیم رئیسی گفت: «ستاد کل نیروهای مسلح تا لحظه آخر با توجه به هیئتهای بررسیکننده اعلام کرد که هیچ اتفاقی در داخل پرواز رخ نداده است... پس از جنگ دوازده روزه، این سوال قوت گرفت که آیا ترور شهید رئیسی میتواند به اسرائیل مرتبط باشد... با توجه به توان فنی بررسیکنندگان، هیچ نشانهای از دخالت خارجی در شهادت شهید رئیسی مشاهده نشده، اما احتمال دارد این اتفاقات فراتر از توان فنی ما باشد.» توضیحات شمخانی را میبینید و میشنوید.