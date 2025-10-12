En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

خبر خوش سازمان توسعه تجارت برای تاجران / سهمیه مازاد ارزی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک درخصوص اختلاف نظر میان بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها با این سازمان، وجود این اختلافات را تائید و توضیحاتی را ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۳۶
| |
313 بازدید

خبر خوش سازمان توسعه تجارت برای تاجران / سهمیه مازاد ارزی به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات به تشریح آمار تجاری کشور پرداخت و اظهارامیدواری کرد که روند کاهنده صادرات ادامه‌دار نبود و خوشبختانه افت صادرات در ماه‌های بعد جبران خواهد شد. 

دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی تابناک مبنی براینکه تجربه نشان داده است که اکثرا نظرات بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف بر دیدگاه سازمان توسعه تجارت غالب است و نقش این سازمان بیشتر نظارتی شده است گفت: سازمان توسعه تجارت در هر حوزه‌ای زودتر از حوزه‌های دیگر تجارت به نتیجه گیری می‌رسد؛ برای مثال اگر در حوزه‌های دیگر ۲ تا ۳ سال طول بکشد، اما درحوزه تجارت اقدامات ظرف ۲ تا ۳ ماه اقدامات به نتیجه می‌رسد، اما اختلاف نظر میان این سازمان با بانک مرکزی، وزارت جهاد طبیعی و یک پدیده مسلم است، اما مهم این است که این اختلافات با گفت‌و‌گو قابل تعامل و حل شدن باشد که مشکلی دراین خصوص نیست. 

دهنوی درپاسخ به سوال دیگر تابناک درمورد اینکه مشکلات سامانه جامع تجارت به جای تسهیل گری، اما بیشتر مخل تجارت برای فعالان اقتصادی شده است اظهارکرد: فرآیند‌های این سامانه دربرخی اوقات باعث متوقف شدن یا اختلال می‌شود که این مساله را قبول داریم، اما کمیته ارزی جدیدی متشکل از وزیر صمت، قائم مقام وزیر صمت، سازمان توسعه تجارت و مرکز فاوا وزارت صمت تشکیل شده است که هرهفته برگزار شده و بررسی مشکلات مطرح شده پرداخته می شود که مصوبات خوبی ازاین کمیته به دست آمده است. 

او با اشاره به مصوبات جدیدی که از کمیته ارزی حاصل شده است گفت: یکی از نتایج این مصوبه مصوبه سهمیه مازاد ارزی است که برای فعالان اقتصادی که سهمیه صادرات داشته، اما به میزان کافی نبود سهمیه مازاد برای صادرات درنظرگرفته شده است. 

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بسیاری از تجار از بهینه سازی ارزی گلایه داشته و درتلاش بودند که ارز حاصل از صادرات مشمول بهینه سازی نشود بنابراین اگر کالایی به سقف بهینه سازی رسید این محدودیت برداشته شد تا انگیزه صادرکنندگان برای صادرات بیشتر شود که این نیز محصول تصمیمات کمیته ارزی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سازمان توسعه تجارت سازمان توسعه تجارت کشور دهقان دهنوی صادرات کالا کمیته ارزی بهینه سازی کالا وزیر صمت وزارت صمت
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونق قاچاق با قیمت گذاری دستوری/ با تصمیمات یک‌شبه، تولیدکننده به واردکننده تبدیل شد
فاصله ۳.۵ میلیارد دلاری تا حذف نفت از تراز تجاری کشور/ زمانی دانش بنیان شده ایم که شاخص پیچیدگی به کمتر از ۴۰ برسد
خام فروشی مواد معدنی به بهایی اندک / تفاوت نگاه ایران و طالبان به صنایع معدنی!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۶ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۹ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۷ نظر)
تصاویر علی صادقی و دختران نیمه‌برهنه در نایت کلاب  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005azU
tabnak.ir/005azU