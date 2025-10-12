رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار تابناک درخصوص اختلاف نظر میان بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها با این سازمان، وجود این اختلافات را تائید و توضیحاتی را ارائه کرد.

محمد علی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نشست خبری بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات به تشریح آمار تجاری کشور پرداخت و اظهارامیدواری کرد که روند کاهنده صادرات ادامه‌دار نبود و خوشبختانه افت صادرات در ماه‌های بعد جبران خواهد شد.

دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی تابناک مبنی براینکه تجربه نشان داده است که اکثرا نظرات بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مختلف بر دیدگاه سازمان توسعه تجارت غالب است و نقش این سازمان بیشتر نظارتی شده است گفت: سازمان توسعه تجارت در هر حوزه‌ای زودتر از حوزه‌های دیگر تجارت به نتیجه گیری می‌رسد؛ برای مثال اگر در حوزه‌های دیگر ۲ تا ۳ سال طول بکشد، اما درحوزه تجارت اقدامات ظرف ۲ تا ۳ ماه اقدامات به نتیجه می‌رسد، اما اختلاف نظر میان این سازمان با بانک مرکزی، وزارت جهاد طبیعی و یک پدیده مسلم است، اما مهم این است که این اختلافات با گفت‌و‌گو قابل تعامل و حل شدن باشد که مشکلی دراین خصوص نیست.

دهنوی درپاسخ به سوال دیگر تابناک درمورد اینکه مشکلات سامانه جامع تجارت به جای تسهیل گری، اما بیشتر مخل تجارت برای فعالان اقتصادی شده است اظهارکرد: فرآیند‌های این سامانه دربرخی اوقات باعث متوقف شدن یا اختلال می‌شود که این مساله را قبول داریم، اما کمیته ارزی جدیدی متشکل از وزیر صمت، قائم مقام وزیر صمت، سازمان توسعه تجارت و مرکز فاوا وزارت صمت تشکیل شده است که هرهفته برگزار شده و بررسی مشکلات مطرح شده پرداخته می شود که مصوبات خوبی ازاین کمیته به دست آمده است.

او با اشاره به مصوبات جدیدی که از کمیته ارزی حاصل شده است گفت: یکی از نتایج این مصوبه مصوبه سهمیه مازاد ارزی است که برای فعالان اقتصادی که سهمیه صادرات داشته، اما به میزان کافی نبود سهمیه مازاد برای صادرات درنظرگرفته شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بسیاری از تجار از بهینه سازی ارزی گلایه داشته و درتلاش بودند که ارز حاصل از صادرات مشمول بهینه سازی نشود بنابراین اگر کالایی به سقف بهینه سازی رسید این محدودیت برداشته شد تا انگیزه صادرکنندگان برای صادرات بیشتر شود که این نیز محصول تصمیمات کمیته ارزی است.