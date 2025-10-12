En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هر فردی تراکم‌فروشی کند یقه‌اش را می‌گیریم!

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تراموا خریداری نشده و مواردی که آزمایش شد، چون مناسب نبود مشخص نیست به کار گرفته شود، گفت: بنده موافق استفاده از ان‌ها نیستم.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۲۶
| |
196 بازدید
|
۱
هر فردی تراکم‌فروشی کند یقه‌اش را می‌گیریم!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مهدی چمران در حاشیه سیصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرمانده انتظامی تهران بزرگ در جلسه امروز حضور خواهد داشت، اظهار کرد: موضوع گزارش خزانه‌دار شورا از حساب درآمد و هزینه شهرداری و همچنین ثبت وسایل شهرداری بر اساس قانون در دستور کار قرار دارد.

وی در مورد اظهارات معاون اول رئیس جمهور در رابطه با نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی، یادآور شد: هنوز نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اجرایی نشده است. باید شرایط ساماندهی شود و اینکه افراد از شهرستان به تهران بیایند و مسافرکشی کنند و برای خود، خانواده و شهروندان مشکل ایجاد کنند، درست نیست. تاکسی اینترنتی بسیار خوب است، اما باید به درستی اجرایی شود.

چمران در رابطه با وضعیت حریم تهران نیز گفت: حریم پیش از تصویب در جایی باید در شورای شهر تصویب می‌شد، اما در استانداری و وزارت راه و شهرسازی با شرایط خاصی به تصویب رسید. حتی به نماینده شهرداری اجازه صحبت کامل داده نشد. من توضیحاتی دادم، اما حریم را تصویب کردند. اولین بند قانون این است که اصلاحات صورت بگیرد. قرار شد مجلس طرحی را برای اصلاح تهیه کند که انجام داده و به وزارت راه اعلام کرده که حریم را ابلاغ نکنند تا اصلاحات تمام شود. دلالان و افراد بساز و بفروش در حال حاضر در حال سوءاستفاده هستند. باید ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم تخریب و در رسانه ملی نیز اطلاع‌رسانی شود. دوستان نادانسته آب بر هاون آنها می‌ریزند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: جلسه خوبی با وزیر صمت برگزار شد و امیدواریم نتایج خوبی داشته باشد. این جلسه در دو مورد برگزار شد و نتایج خوبی هم داشت، اما چون وزیر صمت و شهردار تهران توضیحی درخصوص آن ارائه نداده‌اند، اطلاعی در مورد جزئیات آن مطرح نمی‌کنم.

وی با بیان اینکه تراموا خریداری نشده و مواردی که آزمایش شد، چون مناسب نبود مشخص نیست به کار گرفته شود، گفت: بنده موافق استفاده از ان‌ها نیستم.

چمران در رابطه با تامین همراه‌سرا‌های بیمارستان‌ها در تهران خاطرنشان کرد: شهرداری بسیار کمک کرده و فضا در اختیار آنها قرار داده است. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که نیازی به مسافرت به تهران برای جراحی‌های ساده نباشد، این گونه اتفاقات را شاهد نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: بنده در مورد انتخابات تناسبی مواردی را مطرح کردم، اما قانون انتخابات مصوب شده و نمی‌دانیم اصلاحات صورت می‌گیرد یا خیر. مصوبه مجلس قانون است و باید اجرا کنیم. اگر خواستند اصلاح کنند تجربیات خود را مطرح خواهیم کرد.

رئیس شورای شهر تهران گفت: هیچ‌جا فروش اضافه طبقات نداریم و هرکسی هم در مورد تراکم‌فروشی صحبت می‌کند، اشتباه می‌کند. هیچ‌کدام از شهرداران هم اجازه ندارند بر خلاف مصوبه کمیسیون ماده پنج، تراکم بدهند و اگر چنین باشد به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی چمران شورای شهر تراموا تراکم فروشی تاکسی اینترنتی
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چمران حرف‌هایی زد که جلسه شورا را به حاشیه برد
چمران: ایران پیش‌تر هم مکانیسم ماشه را دور زده
پای تراموا به تهران باز می‌شود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
فرد که نمی تواند تراکم فروشی کند فقط شهرداری می تواند ولاغیر
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۹ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۹ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005azK
tabnak.ir/005azK