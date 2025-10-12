عراقچی: لذت فوتبال در کری خواندن است

وزیر امور خارجه با بیان این که «برای استقلالیها احترام قائل هستم» گفت: لذت فوتبال در کری خواندن است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا: «سید عباس عراقچی» که پیش از این در مراسم بزرگداشت «حسین کلانی» پیشکسوت باشگاه پرسپولیس حضور و سخنرانی داشت، گفت: لذت فوتبال در کری خواندن است. دوستان استقلالی مـن ناراحت نشـدند، برای استقلال احـترام قائل هسـتم و باید یک استقلال قوی هم باشد تا کری بخوانیم.
وی افزود: باشگاهاستقلال هم بارها به وزارت خارجه مراجعه کرده تا مشکلات مربیان خارجی آنها حل شود. اگر باشگاه استقلال هم مراسم داشته باشد، میروم.
عراقچی که طرفدار پرسپولیس است، در مراسم بزرگداشت پیشکسوت پرسپولیس گفته بود: «برد ایران برابر آمریکا و گل بسیار زیبای «حمید استیلی» و پیروزی برابر استرالیا در حماسه ملبورن از آن دست بازیهایی است که مثل دربی ششتاییها از یاد نمیرود. من خودم آن دربی را از نزدیک تماشا کردم».