در حالی که بهروز تابانی نتوانست به فینال مسابقات مسترالمپیای 2025 راه یابد، هادی چوپان تنها نماینده ایران در فینال شد. چوپان در فیگورهای انفرادی و دسته جمعی فوق العاده ظاهر شد اما در نهایت درک لانسفورد بالاتر از هادی چوپان توانست برای دومین بار قهرمان دسته اوپن مسترالمپیای 2025 لقب بگیرد و 600 هزار دلار جایزه بگیرد و هادی دوم شد و 200 هزار دلار جایزه گرفت. علاوه بر بهروز تابانی در دسته اوپن، میثم اسکندری در فیزیک کلاسیک و حسین کریمی در فیزیک نیز حضور داشتند که هیچ کدام نتوانستند به جمع نفرات پایانی برسند. هادی چوپان برنده جایزه مردمی مستر المپیا 2025 شد رقابت هادی چوپان در فینال و مراسم اهدای جایزه قهرمانی و جایزه مردمی مسترالمپیا را می‌بینید.