En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ناراحتی شدید هادی چوپان بعد از نایب قهرمانی مسترالمپیا
تعداد بازدید : 586
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۸۲۰
کد خبر:۱۳۳۳۸۲۰
1055 بازدید
نظرات: ۲
سوت

نبرد هادی چوپان در فینال مسترالمپیا 2025 و نایب قهرمانی‌اش را ببینید

در حالی که بهروز تابانی نتوانست به فینال مسابقات مسترالمپیای 2025 راه یابد، هادی چوپان تنها نماینده ایران در فینال شد. چوپان در فیگورهای انفرادی و دسته جمعی فوق العاده ظاهر شد اما در نهایت درک لانسفورد بالاتر از هادی چوپان توانست برای دومین بار قهرمان دسته اوپن مسترالمپیای 2025 لقب بگیرد و 600 هزار دلار جایزه بگیرد و هادی دوم شد و 200 هزار دلار جایزه گرفت. علاوه بر بهروز تابانی در دسته اوپن، میثم اسکندری در فیزیک کلاسیک و حسین کریمی در فیزیک نیز حضور داشتند که هیچ کدام نتوانستند به جمع نفرات پایانی برسند. هادی چوپان برنده جایزه مردمی مستر المپیا 2025 شد رقابت هادی چوپان در فینال و مراسم اهدای جایزه قهرمانی و جایزه مردمی مسترالمپیا را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت هادی چوپان مستر المپیا 2025 ویدیو فینال مسترالمپیا فیلم درک لانسفورد
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
درود بر غیور مردان ایران زمین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
لانسفورد هم واقعا بدن درستی داره و انتخاب قهرمان سخته هر چند امسال نسبت به دو سال پیش که هادی دوم و لانسفورد اول شد هادی پشتشو تقویت و جزئیات بیشتری ارائه داد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟