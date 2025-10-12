En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازیگر برنده اسکار درگذشت

کیتون علاوه بر «آنی هال»، برای فیلم‌های «قرمزها»، «یکی باید کوتاه بیاد» و «اتاق ماروین» نامزدی اسکار بهترین بازیگر زن را کسب کرد و برای بازی در «پدرخوانده»، «پدر عروس» و «بیبی بوم» تحسین شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۱۷
| |
667 بازدید
|
۱
بازیگر برنده اسکار درگذشت

دایان کیتون، بازیگر، تهیه‌کننده و کارگردان که برای بازی در برابر وودی آلن در کمدی رمانتیک «آنی هال» محصول ۱۹۷۷ برنده جایزه اسکار شد، در ۷۹ سالگی درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، کیتون علاوه بر «آنی هال»، برای فیلم‌های «قرمزها»، «یکی باید کوتاه بیاد» و «اتاق ماروین» نامزدی اسکار بهترین بازیگر زن را کسب کرد و برای بازی در «پدرخوانده»، «پدر عروس» و «بیبی بوم» تحسین شد.

نقش‌های دایان کیتون

از نقش‌های اخیر او می‌توان به «باشگاه کتاب» و دنباله آن «پومز» اشاره کرد.

آخرین نقش او بر پرده سینما در «اردوی تابستانی» سال ۲۰۲۴ بود که در کنار کتی بیتس و آلفری وودارد جلوی دوربین رفت.

وی ابتدا در برادوی ظاهر شد و سپس در سال ۱۹۶۹ در کنار وودی آلن در کمدی موفق «دوباره بنواز، سم» بازی کرد.

وی با بازی در نقش کی آدامز، دوست دختر رنج‌کشیده و سپس همسر مافیا مایکل کورلئونه (آل پاچینو)، در فیلم‌های «پدرخوانده» (۱۹۷۲) و «پدرخوانده قسمت دوم» (۱۹۷۴) ساخته فرانسیس فورد کاپولا نیز خوش درخشید.

کیتون که مدتی شریک زندگی وودی آلن بود، در چندین فیلم با وی همکاری کرد و حتی پس از پایان زندگی مشترکشان به این همکاری ادامه داد.

بازی در نقش آنی هال، دوست دختر کمی عجیب و غریب آلوی سینگر (آلن) او را به رده بازیگران شاخص زن سینما رساند و این فیلم جوایز اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه اورجینال را از آن خود کرد. کیتون که خودش الگوی شخصیت آنی هال بود، تأثیری جدی بر بازیگران جوان گذاشت.

در حالی که کیتون گاهی این الگو را در آثار بعدی خود دنبال کرد، اما این امر مانع نشد تا از بازی در پروژه‌های تاریک‌تر دیگر غافل شود.

او پس از ایفای نقش یک معلم مدرسه بی‌بندوبار در اقتباس ریچارد بروکس از کتاب پرفروش «به دنبال آقای گودبار» (۱۹۷۷)، در درام آلن با نام «داخلی‌ها» (۱۹۷۸) و کمدی-درام تاریک او با نام «منهتن» (۱۹۷۹) هم حضور یافت.

کیتون برای بازی در فیلم «قرمزها» (۱۹۸۱) که درامی سیاسی-تاریخی به کارگردانی و نویسندگی وارن بیتی بود، دومین نامزدی اسکار خود را به دست آورد.

او برای بازی در فیلم «خانم سافل» ساخته گیلیان آرمسترانگ، توجه زیادی برانگیخت.

«جنایات قلب» (۱۹۸۶) ساخته بروس برسفورد و کمدی تاریخی «روز‌های رادیو» (۱۹۸۷) آلن دیگر فیلم‌های دهه ۸۰ او هستند.

در سال ۱۹۸۷ بازی در فیلم «بیبی بوم» آغازگر همکاری پربار وی با نانسی مایرز بود.

او در بازسازی موفق «پدر عروس» (۱۹۹۱) به کارگردانی مایرز و دنباله آن در سال ۱۹۹۵، در مقابل استیو مارتین به عرصه کمدی بازگشت و در «معمای قتل منهتن» (۱۹۹۳) بار دیگر در برابر آلن بازی کرد و در فیلم پرفروش «باشگاه همسران اول» (۱۹۹۶) با بت میدلر و گلدی هاون همبازی شد.

کیتون در ادامه، ۲ نامزدی اسکار دیگر را به عنوان بهترین بازیگر زن، در نقش زنی مبتلا به سرطان خون که با آشفتگی خانوادگی دست و پنجه نرم می‌کند، در مقابل مریل استریپ و لئوناردو دی‌کاپریو، در درام «اتاق ماروین» ساخته جری زکس به دست آورد و دیگری را در نقش نمایشنامه‌نویسی که با مردی سالخورده (جک نیکلسون) آشنا می‌شود، در کمدی رمانتیک دیگر مایرز کسب کرد.

او از دهه ۸۰ میلادی به عنوان کارگردان فعال بود و قسمت‌هایی از سریال‌های شبکه‌ای «ساحل چین» و «توئین پیکس» و فیلم‌های سینمایی «قهرمانان بی‌مهار» (۱۹۹۵) و «قطع ارتباط» (۲۰۰۰) را کارگردانی کرد و تهیه‌کننده سریال «پاسادنا» برای فاکس و فیلم بلند شگفت‌انگیز «فیل» (۲۰۰۳) با الهام از کلمباین به کارگردانی گاس ون سنت بود.

او کتاب‌های خاطرات پرفروش «آنگاه دوباره» (۲۰۱۱)، «بیا فقط بگوییم که زیبا نبود» (۲۰۱۵) و «برادر و خواهر» (۲۰۲۰) را هم منتشر کرد.

کیتون سال ۲۰۱۷ جایزه یک عمر دستاورد هنری را از موسسه فیلم آمریکا دریافت کرد.

از دایان کیتون دخترخوانده‌اش و فرزند او به یادگار مانده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دایان کیتون اسکار وودی آلن سینما درگذشت
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محمد کاسبی درگذشت
اکران «کشتن مرغ مقلد» در موزه هنرهای معاصر تهران
سکانس‌هایی از فیلم کارو
سکانس‌هایی از فیلم شبگرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
0
پاسخ
یادش گرامی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۹ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۸۴ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۳ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۹ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005azB
tabnak.ir/005azB