مجلسی‌ها دست از سر CFT برنمی‌دارند!

مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، از ارائه طرح ۳ فوریتی برای حفاظت از منافع ملی خبر داد و اعلام کرد که تحویل اسناد پذیرش CFT به دبیرخانه سازمان ملل تا لغو کامل تحریم‌ها متوقف خواهد شد.
 مالک شریعتی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با توجه به حمله نظامی رژیم صهیونیستی و ادعای فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی غرب، از تهیه طرح ۳ فوریتی برای تأمین منافع ملی خبر داد. در این طرح بر توقف تحویل اسناد پذیرش CFT تا زمان رفع کامل تحریم‌ها تأکید شده است.

به گزارش تابناک به نقل از  خانه ملت، شریعتی یادآور شد که معاهدات بین‌المللی پس از تصویب، امضا و تودیع اسناد نزد دبیرخانه مربوطه به مرحله اجرایی می‌رسند. وی افزود: «الحاق ایران به کنوانسیون CFT پس از برگزاری جلسات متعدد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون مشترک، به صورت مشروط مورد موافقت قرار گرفت و در مسیر اجرایی قرار گرفته است.»

وی تصریح کرد که مجلس به دنبال لغو مصوبه مجمع نیست، چرا که این موضوع جزء اختیارات مجمع تشخیص است؛ اما شرایط ویژه امنیتی و اقتصادی کشور، از جمله حمله نظامی رژیم صهیونیستی و فشارهای بین‌المللی، اجرای معاهده را بدون رعایت منافع ملی غیرمعنادار می‌کند. شریعتی تاکید کرد: «جمهوری اسلامی برای مبارزه با پولشویی تعاریف خود را دارد و بر اساس حق و حقیقت عمل خواهد کرد؛ در حال حاضر بزرگترین تروریسم دنیا دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.»

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به شروط الزام‌آور در مصوبه جدید گفت که طرح با عنوان «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT تا لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه منافع اقتصادی ملت ایران» تهیه و با قید سه فوریت به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شده تا در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.

وی درباره ماده واحده این طرح توضیح داد: دولت موظف است تا زمان حصول اطمینان از رفع کامل تحریم‌های مندرج در قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت، به ویژه قطعنامه‌های ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مرتبط با ترتیبات اجرایی معاهده CFT هستند، از تحویل اسناد پذیرش معاهده به دبیرخانه سازمان ملل خودداری کند. هدف از این اقدام، تأمین منافع اقتصادی مردم و حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

 

