En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل دختر ۵ ساله به دست پدر و مادر بی‌رحم

اسرار زوج آمریکایی که دخترشان را بر اثر تنبیه به قتل رسانده بودند، بعد از ۵سال فاش شد.
کد خبر: ۱۳۳۳۸۰۶
| |
1160 بازدید
|
۲
قتل دختر ۵ ساله به دست پدر و مادر بی‌رحم

به گزارش تابناک به نقل از‌ای‌بی‌سی، ۵ سال پیش، پلیس ایالت واشنگتن آمریکا در جریان ناپدید شدن دختری ۵ ساله به نام اوکلی کارلسون قرار گرفت. مادر و پدر او می‌گفتند دخترشان مقابل خانه در حال بازی بوده که گم شده و هر چه گشته‌اند، ردی از او پیدا نکرده‌اند.

با گذشت سال‌ها، هیچ ردی از دختر گمشده به دست نیامد و پرونده راکد ماند تا اینکه مدتی قبل ماموران متوجه شدند که بعد از مفقود شدن اوکلی، وقتی خواهر و برادرش سراغ او را می‌گرفتند، مادرشان آنها را کتک می‌زد و در انباری زندانی می‌کرد.

ماموران این بار سراغ بچه‌ها رفتند و خواهر اوکلی به پلیس گفت که گاهی از اتاقک زیر پله صدا‌هایی می‌آمد و رفتار مادرم مشکوک بود، هر بار که از مادر سوالاتی درباره اوکلی یا صدا‌های مرموز می‌پرسیدیم، تنبیه می‌شدیم.

پلیس در جست‌و‌جو از آن اتاقک بقایای جسد اوکلی را پیدا و مادر و پدرش را دستگیر کرد.

آنها اعتراف کردند که قصد تنبیه دخترشان را داشته و به همین دلیل او را زندانی کرده بودند تا اینکه متوجه شدند وی جان باخته است.

این زوج اکنون در بازداشت هستند و به زودی در دادگاه حاضر خواهند شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل ایالت واشنگتن گمشده جسد
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراف تکان‌دهنده قاتل دختر دانشجو!
پایان تلخ یک اختلاف خانوادگی
قتل خونین مرد شیرازی به دست زنش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
7
پاسخ
خاک بر سرتون.نزایین خوب
kh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
0
2
پاسخ
قیافه زنه تابلوئه که روان پریشه ...
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
اسرائیل قوی ترین تشکیلات موساد را در ایران راه انداخته!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۹۹ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۷۹ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۵۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۵۸ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005az0
tabnak.ir/005az0