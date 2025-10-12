به گزارش تابناک به نقل ازایبیسی، ۵ سال پیش، پلیس ایالت واشنگتن آمریکا در جریان ناپدید شدن دختری ۵ ساله به نام اوکلی کارلسون قرار گرفت. مادر و پدر او میگفتند دخترشان مقابل خانه در حال بازی بوده که گم شده و هر چه گشتهاند، ردی از او پیدا نکردهاند.
با گذشت سالها، هیچ ردی از دختر گمشده به دست نیامد و پرونده راکد ماند تا اینکه مدتی قبل ماموران متوجه شدند که بعد از مفقود شدن اوکلی، وقتی خواهر و برادرش سراغ او را میگرفتند، مادرشان آنها را کتک میزد و در انباری زندانی میکرد.
ماموران این بار سراغ بچهها رفتند و خواهر اوکلی به پلیس گفت که گاهی از اتاقک زیر پله صداهایی میآمد و رفتار مادرم مشکوک بود، هر بار که از مادر سوالاتی درباره اوکلی یا صداهای مرموز میپرسیدیم، تنبیه میشدیم.
پلیس در جستوجو از آن اتاقک بقایای جسد اوکلی را پیدا و مادر و پدرش را دستگیر کرد.
آنها اعتراف کردند که قصد تنبیه دخترشان را داشته و به همین دلیل او را زندانی کرده بودند تا اینکه متوجه شدند وی جان باخته است.
این زوج اکنون در بازداشت هستند و به زودی در دادگاه حاضر خواهند شد.