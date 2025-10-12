En
قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت. این نوسانات بیشتر از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، به‌ویژه نرخ ارز، نشات می‌گیرند. تغییرات شدید نرخ دلار، فضای هیجانی و غیرمنطقی را بر معاملات خودرو حاکم کرده و مسیر واقعی عرضه و تقاضا را در بسیاری از موارد دچار انحراف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در حال حاضر، رکود تورمی همچنان بر بازار خودرو سایه انداخته است. رکودی که از یک‌سو باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شده، اما از سوی دیگر تمایل سفته‌بازانه در این بازار را کاهش نداده است. در چنین شرایطی، کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی درباره آینده قیمت‌ها ارائه می‌دهند.

گروهی بر این باورند که قیمت خودرو از رشد نرخ ارز عقب مانده است و احتمال تعدیل صعودی در کوتاه‌مدت وجود دارد. در مقابل، گروهی دیگر تاکید دارند که بازار خودرو ظرفیت جهش‌های شدید قیمتی را مانند سال‌های گذشته از دست داده و در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، حتی امکان اصلاح جزئی قیمت‌ها نیز وجود دارد.

هر دو این گروه‌ها معتقدند که هرگونه اختلال در نظام عرضه خودرو اعم از کاهش تولید، تاخیر در تحویل خودروها یا محدودیت در واردات می‌تواند ابعاد سرمایه‌ای این بازار را دوباره تقویت کند. در مقابل، اعلام برنامه‌های تثبیت نرخ ارز یا عرضه گسترده خودرو توسط خودروسازان و واردکنندگان می‌تواند به کاهش موقت قیمت‌ها و کنترل هیجانات کمک کند.

در مجموع، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو به‌شدت وابسته به تحولات نرخ ارز و سیاست‌های تنظیمی دولت است و تا زمانی که ثبات پایدار در متغیرهای کلان اقتصادی شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار بازاری آرام و متعادل داشت.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404

پژو 207 دنده‌ای پانوراما و سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کردند. بر همین مبنا، این خودروهای داخلی 27 میلیون تومان ارزان شدند و به ترتیب روی شاخص‌های یک میلیارد و 105 میلیون تومان و 968 میلیون تومان ایستادند.

میان محصولات سایپا، شاهین GL و اطلس GL سردمداران بیشترین تغییرات قیمتی بودند. این خودروها هفت میلیون تومان ارزان شدند تا به ترتیب با نرخ‌های 952 میلیون تومان و 712 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شوند.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404

هایما S5 پرو بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 45 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 895 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

محصولات مدیران خودرو نوسانات متناقضی را تجربه کردند. بر همین مبنا، در حالی که X33 کراس اتوماتیک رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت یک میلیارد و 510 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود، تیگو 7 هیبرید 35 میلیون تومان ارزان شد و با نرخ سه میلیارد و 225 میلیون تومان به معاملات امروز رسید.

در سبد محصولات کرمان موتور، کی‌ام‌سی ایگل 25 میلیون تومان گران شد و روی قله یک میلیارد و 395 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی T8 نسبت به روز گذشته 30 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ دو میلیارد و 240 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

فیدلیتی الیت (7 نفره) که در سایت بهمن موتور مونتاژ می‌شود، در روز جاری 10 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ دو میلیارد و 620 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا با نرخ دو میلیارد و 810 میلیون تومان خرید و فروش شود.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L7 نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با قیمت سه میلیارد و 330 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. از سوی دیگر، لاماری ایما رشد 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و روی قله دو میلیارد و 570 میلیون تومان ایستاد.

