انتقاد تند یک روزنامه از شیوه مدیریت پزشکیان

آقای پزشکیان با افتتاح نیروگاه خورشیدی ۲۵۰مگاواتی و آغاز عملیات اجرایی ۴۵۰مگاوات برق خورشیدی، بر ضرورت تسریع در ساخت این نیروگاهها تأکید و اظهار کرد: «دولت آماده برطرف کردن هر مانعی در برابر تسریع ساخت نیروگاههای خورشیدی و رفع ناترازی برق در کشور و تسهیل بستر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است. باید بهگونهای پیش برویم که در تابستان سال آینده هیچ کارخانهای با کمبود برق مواجه نشود و این در صدر اولویتهای دولت قرار دارد.»
به گزارش تابناک به نقل از هم میهن؛در صورت ادامه روند رو به رشد کنونی در مصرف بنزین تا سال۱۴۰۷ نیاز واردات بنزین به ۱۶میلیارد دلار میرسد. در حقیقت حل مسئله بنزین خیلی مهمتر و حیاتی بوده ولی هیچکدام از دولتهای دودهه اخیر نتوانستند آن را حل کنند که هرکدام آن را بدتر کردند.
در واقع، بنزین تواناییهای ادعایی دولتها را به چالش کشید و البته، هنگامی که همه دولتها در ماجرای بنزین شکست خوردهاند باید گفت که بنزین توانایی و ادعای کلیت ساختار سیاسی را به چالش کشیده و همه آنها در آزمون بنزین مردود شدهاند.
مشابه همان سیاستها با قدری کم و زیاد هماکنون در حوزه برق و سایر حاملهای انرژی نیز در حال انجام است. این ویژگی حاکم بر همه تصمیمات خرد و کلان جامعه ما است. جناب آقای پزشکیان! مسئله شما و کلیت حکومت نه برق است و نه بنزین و نه نان و نه آب و نه هیچکدام از کالاهای دیگر و نه حتی فساد.
مسئله این است که با این اقتصاد رانتی و قیمتگذاری غیرعقلانی و دخالتهای بیحد و حصر دولت بزرگ و این روابط خارجی و تحریم و این سیاست انتصابات و قانون مربوط و این مجلس چه خواهید کرد؟
این افتتاحها چاره و درمان وضعیت ناترازیهای گسترده انرژی نیست. اساساً مشکل اصلی ایران در حال حاضر کمبود تولید نیست. اگر تولید هم مشکل اول باشد شما با ادامه وضع کنونی قادر به تامین سرمایه و افزایش بهرهوری جهت افزایش تولید نیستید.
مشکل بیسیاستی محض است. البته بیشتر تقصیرات متوجه دولت نیست ولی در هر حال مردم به درستی حکومت را کل یکپارچه میدانند و آنها را متمایز نمیکنند. سیاست وفاق شما باید این را حل کند و نه منحصر به انتصابات متوازن در پست و مقام شود.
وقت خود را با افتتاح نیروگاه ۲۵۰ مگاواتی نباید تلف کرد همین الان به اندازه صد تا از این نیروگاهها کسری برق تابستانه داریم. باید طرحی نو درانداخت. گویا آقای پزشکیان و دولت چنان غرق در امور جزبی و اجرایی شدهاند که مجال چندانی برای پرداختن به مسائل اصلی را ندارند.
اطمینان داریم که آقای پزشکیان میداند که ادامه سیاست کنونی انرژی در ایران به زیان ملت و کشور است، پس باید پرسید که چرا نمیخواهند در این زمینه توضیح دهند؟ ظاهراً آن انرژی اولیه ایشان برای حل این مسائل مهم تخلیه شده است.
با ادامه این وضع، ناترازی برق و گاز و بنزین ادامه خواهد یافت. آوردن آب هم از طالقان برای تهران راهحل نهایی نیست دوباره که کمبود شد باید از کجا آورد؟ در واقع بهجای بهبود و بهینه کردن وضع مصرف در حال صرف بودجه اندک سرمایهگذاری کشور هستید.
سیاستهای ریشهای و علمی نیازمند حمایت و همراهی و کسب اعتماد مردم است که ظاهراً هیچ اقدامی برای تأمین این هدف مهم انجام نمیشود.