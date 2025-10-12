En
مرگ ناگهانی ۴ دیپلمات قطری؛ تصادف یا ترور؟!

در سانحه رانندگی‌ای در حدود ۵۰ کیلومتری شرم‌الشیخ، چهار عضو هیأت قطری که عازم مذاکرات صلح غزه بودند کشته و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند.
مرگ ناگهانی ۴ دیپلمات قطری؛ تصادف یا ترور؟!

خبرگزاری فلسطینی خبر داد که ۴ نفر از اعضای هیات مذاکراتی قطر که همراه نخست وزیر آن کشور برای پیگیری مذاکرات آتش بس در غزه به قاهره سفر کرده بودند بر اثر سانحه رانندگی در ۵۰ کیلومتری شهر شرم الشیخ مصر کشته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ برخی منابع نیز از مرگ ۳ نفر و مصدوم شدن ۲ عضو دیگر هیات قطری و انتقال آنها به بخش مراقبت ویژه بیمارستان خبر دادند.

بنابر اظهار منابع مصری، خودروی این دیپلمات ها، واژگون و منجر به مرگ ۴ تن از آنان شد.

پلیس مصر، تحقیقات درباره جزئیات بیشتر این حادثه را آغاز کرد.

