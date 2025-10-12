پیام عراقچی درباره مذاکره با آمریکا روی آنتن

عباس عراقچی وزیرامورخارجه در شبکه خبر گفت: «ایران هرگونه مذاکره با آمریکا درباره مقاومت را رد کرده است... ایران همواره از هر اقدامی که به توقف جنایات رژیم صهیونیستی منجر شود حمایت کرده است. در همین چارچوب، موضع رسمی کشور به اطلاع آمریکا نیز رسیده، اما هیچ‌گونه مذاکره یا تبادل پیامی میان دو طرف انجام نشده است... ایران بارها تأکید کرده است که گفت‌وگوهایش با غرب صرفاً در چارچوب موضوع هسته‌ای بوده و هیچ ارتباطی میان مسائل منطقه‌ای یا موضوع مقاومت با مذاکرات هسته‌ای وجود نداشته و نخواهد داشت... در خصوص «طرح صلح ابراهیم» نیز ایران کاملاً روشن است؛ این طرح، اقدامی خائنانه برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر و محروم‌کردن ملت فلسطین از حقوق مشروع خود تلقی می‌شود. ایران هرگونه همراهی با چنین طرح‌هایی را قاطعانه رد کرده و آن را مغایر با اصول انسانی و اسلامی می‌داند...» این بخش از اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.