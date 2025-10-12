En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 43
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۳۷۸۳
کد خبر:۱۳۳۳۷۸۳
522 بازدید
نبض خبر

پیام عراقچی درباره مذاکره با آمریکا روی آنتن

عباس عراقچی وزیرامورخارجه در شبکه خبر گفت: «ایران هرگونه مذاکره با آمریکا درباره مقاومت را رد کرده است... ایران همواره از هر اقدامی که به توقف جنایات رژیم صهیونیستی منجر شود حمایت کرده است. در همین چارچوب، موضع رسمی کشور به اطلاع آمریکا نیز رسیده، اما هیچ‌گونه مذاکره یا تبادل پیامی میان دو طرف انجام نشده است... ایران بارها تأکید کرده است که گفت‌وگوهایش با غرب صرفاً در چارچوب موضوع هسته‌ای بوده و هیچ ارتباطی میان مسائل منطقه‌ای یا موضوع مقاومت با مذاکرات هسته‌ای وجود نداشته و نخواهد داشت... در خصوص «طرح صلح ابراهیم» نیز ایران کاملاً روشن است؛ این طرح، اقدامی خائنانه برای عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر و محروم‌کردن ملت فلسطین از حقوق مشروع خود تلقی می‌شود. ایران هرگونه همراهی با چنین طرح‌هایی را قاطعانه رد کرده و آن را مغایر با اصول انسانی و اسلامی می‌داند...» این بخش از اظهارات عراقچی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر عباس عراقچی مذاکرات ایران و آمریکا مقاومت آتش بس غزه پیمان ابراهیم ویدیو
اخبار مرتبط
حرف‌های قابل تاملی مردی که نامه ترامپ را به ایران آورد + زیرنویس
ادعای سعید لیلاز: ایران به پیمان ابراهیم می‌پیوندد!
ترامپ: عادی سازی روابط ایران با اسرائیل!
زیباکلام: اسرائیل با دستان خود، پیمان ابراهیم را متلاشی کرد
سورپرایز ترامپ در فاکس نیوز: عادی سازی روابط ایران و اسرائیل!
منتظر ماندن برای رفتن ترامپ توهم است!
سخنان معنادار سخنگوی دولت پس از پالس‌های ترامپ
ترامپ دوباره از ایران تشکر کرد! + زیرنویس
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
سخنان معنادار ترامپ: ایران متفاوت است!
مراحل تخلیه غزه توسط ارتش اسرائیل را ببینید
جوانان غزه به ایرانی‌ها: حبیبی کام تو غزه!
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
جشن خیابانی ساکنان غزه پس از خبر توافق
سومین پالس مثبت ترامپ به ایران را ببینید
لحظه تاریخی توافق حماس و اسرائیل با حضور میانجی‌ها!
ترامپ: از ایران سیگنال‌ قوی دریافت کردیم + زیرنویس
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
هشدار عراقچی درباره کشتی‌های ایران: مقابله به مثل می‌کنیم!
تکلیف مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا یکسره شد
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
عباس عراقچی: مذاکره با آمریکا بن‌بست محض است!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟