شرایط پیچیده در فرانسه: تهدید لکورنو به استعفای دوباره

نخست‌وزیر فرانسه گفت اگر شرایط برای نخست‌وزیری فراهم نشود، باز هم از سمت خود استعفا خواهد داد.
شرایط پیچیده در فرانسه: تهدید لکورنو به استعفای دوباره

به گزارش تابناک به نقل از نشریه «لوموند»، «سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه شامگاه شنبه طی سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: «من دوشنبه گذشته استعفا دادم زیرا شرایط دیگر فراهم نبود. اگر شرایط باز هم فراهم نشود، از سمت نخست‌وزیری مجددا استعفا خواهم داد.»

بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر فرانسه افزود: «رفتن برای من قطعی نبود و هنگامی که شرایط محقق نشوند، کسی نمی‌تواند نخست‌وزیر باشد.»

«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پس از انتخاب دوباره سباستین لکورنو به عنوان نخست‌وزیر و درست یک هفته پس از استعفای او با موجی از درخواست‌ها برای توضیح لجاجت خود یا استعفا مواجه شده است.

معترضان فرانسوی پایتخت این کشور را به صحنه اعتراضات خود علیه رئیس‌جمهور فرانسه و سیاست‌های او بدل کردند.

این هفتمین مرتبه‌ای است که یک نخست‌وزیر از زمان روی کار آمدن ماکرون به عنوان رئیس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۷، از پست نخست‌وزیری استعفا داده و از دولت ماکرون کناره‌گیری می‌کند. لکورنو موافقت کرد که پس از استعفا، ۴۸ ساعت به وظایف خود ادامه دهد.

