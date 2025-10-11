منابع افغانستانی شب گذشته از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت این کشور خبر داده بودند.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، منابع خبری از آغاز درگیری میان نیروهای دولت موقت افغانستان با نیروهای پاکستانی خبر میدهند.
بر این اساس، نظامیان دولت موقت افغانستان به پاسگاههای نظامی پاکستان در نزدیکی مرز دو کشور در ولایتهای ننگرهار و کنر حمله ور شدهاند.
این عملیات به عنوان پاسخی به حمله هوایی اخیر پاکستان به کابل رسانهای شده است.
منابع آگاه در کابل اعلام کردند که ۲ پست نظامی پاکستانی در خط فرضی دیورند در شهرستان بهرابچه ولایت هلمند سقوط کرده است.
یک منبع وزارت دفاع دولت موقت افغانستان به الجزیره گفت: نیروهای ما در ۷ ایالت مرزی با نیروهای پاکستانی درگیر هستند.
برخی منابع در افغانستان ادعا کردند که نیروهای پاکستانی در برخی مناطق مواضع خود را ترک کرده و عقب نشینی کردهاند.
خبرگزاری فرانسه، به نقل از دولت موقت افغانستان اعلام کرد: درگیریهای خشونت آمیز در مرز میان افغانستان و پاکستان آغاز شده است. در این راستا وزارت دفاع حکومت طالبان با انتشار بیانیهای از آغاز حملاتی علیه پایگاههای نظامی پاکستان و مواضع داع در امتداد مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان خبر داد.
این عملیات شامل هدف قرار دادن مراکزی بوده که «برای پرتاب پهپادها به داخل خاک افغانستان و نقض حریم هوایی کشور» مورد استفاده قرار میگرفتند.
بر اساس این گزارش، در بیانیه طالبان آمده است: «ارتش ملی اسلامی افغانستان تاسیسات نظامی در آن سوی مرز را هدف گرفته که گاهو بیگاه برای حملات علیه غیرنظامیان و آسیب به تمامیت ارضی افغانستان استفاده میشد.»
بنا بر این گزارش، همزمان با حمله به مواضع ارتش پاکستان، گفته میشود که برخی از مراکز وابسته به گروه داعش در خاک پاکستان نیز هدف قرار گرفته است.
حملات سنگین جنگنده های اف ۱۶ پاکستانی به طالبان
برخی رسانهها خبر از ورود جنگندههای پاکستانی به صحنه نبرد دادند. حملات هوایی پاکستان علیه مواضع افغان در استانهای هلمند، جلالآباد و خوست انجام شده است.
برخی منابع از ورود طالبان تا عمق ده کیلومتری خاک پاکستان خبر میدهند.
خبرگزاری «طلوعنیوز» به نقل از «منابع آگاه» مدعی شد که در درگیری مرزی بین نیروهای طالبان و پاکستان، ۵ نظامی پاکستانی کشته و ۲ نفر دیگر نیز در خاک پاکستان زخمی شدند.
بیانیه وزارت دفاع افغانستان در مورد درگیریهای مرزی با پاکستان
وزارت دفاع افغانستان در بیانیهای اعلام کرد: عملیات نیروهای نظامی افغانستان شامل حملاتی به مکانهایی هست که از آنجا پهپاد به خاک افغانستان پرتاب شده و یا حریم هوایی کشور نقض میشود.
بر اساس این بیانیه، ارتش افغانستان مواضع نظامی در آن سوی مرزها را که اغلب برای حمله به غیرنظامیان و تضعیف تمامیت ارضی افغانستان استفاده میشوند، بمباران کرد.
وزارت دفاع افغانستان افزود که همزمان با حمله به مواضع ارتش پاکستان، برخی از مکانهای مرتبط با داعش در داخل خاک پاکستان هدف قرار گرفته است.
این وزارتخانه تاکید کرد که عملیات نظامی ارتش افغانستان تا توقف کامل نقض تمامیت ارضی کشور ادامه خواهد یافت.
وزارت دفاع افغانستان در پایان خاطرنشان کرد که این عملیات تا توقف کامل نقض مرزها ادامه خواهد یافت.
درخواست عربستان از پاکستان و افغانستان برای جلوگیری از تشدید تنش
وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیهای ضمن ابراز نگرانی درباره تشدید تنشها و درگیریها در مرز بین پاکستان و افغانستان، از هر دو طرف خواست که خویشتنداری به خرج داده و از تشدید تنشها خودداری کنند.
وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه بر لزوم اتخاذ گفتگو و خردورزی برای کاهش تنشها و حفظ امنیت و ثبات در منطقه تأکید کرد.
این وزارتخانه ضمن تاکید بر علاقمندی خود به حفظ ثبات و رفاه برای دو ملت پاکستان و افغانستان اعلام کرد که از تمام تلاشهای منطقهای و بینالمللی با هدف تقویت صلح حمایت میکند.
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید
وزارت دفاع طالبان: نیروهای ما عملیات تلافیجویانه علیه مواضع ارتش پاکستان در امتداد خط دیورند انجام دادند.
این عملیاتها در پاسخ به نقضهای مکرر حریم هوایی افغانستان توسط پاکستان صورت گرفت.
اهداف این حملات کاملا محقق شد. هشدار میدهیم که اگر پاکستان نقضهای خود را تکرار کند، پاسخ قاطعی خواهیم داد.
در حملات روز جمعه 18 مهر نیز دستکم ۱۱ نظامی پاکستانی در درگیری با افراد مسلح در مرز افغانستان کشته شده بودند.
بر اساس گزارش رسانه ها، گروهک اتحاد المجاهدین وابسته به گروه تروریستی طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود.
این حملات که شامل یک حمله انتحاری به یک مدرسه آموزش پلیس نیز میشد، روز جمعه در چند منطقه از استان خیبر پختونخوا که با افغانستان مرز مشترک دارد، انجام شد.
این حملات ساعاتی پس از آن رخ داد که دولت طالبان افغانستان، پاکستان را به نقض قلمرو حاکمیتی کابل متهم کرد؛ یک روز پس از آن که دو انفجار در پایتخت این کشور شنیده شد.
منابع افغانستانی شب گذشته (جمعه ۱۸ مهر) از شنیده شدن صدای دو انفجار شدید در کابل پایتخت این کشور خبر داده بودند.
دولت افغانستان اعلام کرد که پاکستان با نقض حریم هوایی این کشور، یک بازار را بمباران و کابل را هدف تجاوز قرار داده است.
«حامد کرزای» رئیس جمهور سابق افغانستان طی پیامی، حمله هوایی پاکستان به کابل و ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار را نقض آشکار قوانین بینالمللی، نقض حاکمیت و تجاوز به حریم افغانستان دانسته آن را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی ارتش پاکستان در واکنش به انفجارهای شب گذشته در کابل و چند نقطه دیگر در افغانستان بدون تایید یا تکذیب هرگونه مداخله کشورش در این حوادث، خواستار اقدام کابل علیه عناصر تروریستی شد.