En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توضیح بروجردی درباره مذاکره‌ موشکی ایران و غرب

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به توانمندی موشکی کشورمان پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: ما برای دفاع از خود در مقابل تهدیدات پیرامونی و فرا منطقه‌ای به این توان نیاز داریم و بر سر صنعت موشکی با کسی مذاکره نخواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۵۱
| |
440 بازدید
توضیح بروجردی درباره مذاکره‌ موشکی ایران و غرب

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به ادعاهای اخیر نتانیاهو در مورد صنعت موشکی کشورمان، گفت: رژیم مجعول اسرائیل که بزرگترین جنایتکار دولتی دنیا است با دروغ پردازی و پیش بُرد سیاست ایران هراسی به دنبال کسب مشروعیت برای جنایات خود است و دنیا این سیاست را شناخته است.

وی افزود: سیاست قطعی و دکترین نظامی ایران عدم تعرض به کشورها است و سیاست نظامی ما بر اساس دفاع از تمامیت ارضی شکل گرفته است و برای جهان و منطقه امنیت آفرین است و آقای نتانیاهو به عنوان یک فوق تخصص در دروغ و یاوه گویی وجاهتی برای اظهار نظر در مورد سیاست های دفاعی ایران ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: توانمندی موشکی ما پس از جنگ ۱۲ روزه تقویت شده است و بیشتر هم تقویت می‌شود و ما برای دفاع از خود در مقابل تهدیدات پیرامونی و فرا منطقه‌ای به این توان نیاز داریم و بر سر صنعت موشکی با کسی مذاکره نخواهیم کرد.

نتانیاهو در مصاحبه‌ای ادعا کرد که ایران اکنون در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با بُردی تا هشت هزار کیلومتر است، اگر ایران بُرد موشک‌های خود را سه هزار کیلومتر افزایش دهد، نیویورک و واشنگتن در تیررس تسلیحات هسته‌ای آن قرار خواهند گرفت».

اشتراک گذاری
برچسب ها
علاءالدین بروجردی نماینده مجلس کمیسیون امنیت ملی ایران برنامه موشکی مذاکره برنامه هسته ای جنگ ۱۲ روزه خبر فوری
فواد ایزدی به دنبال چیست؟/چرا فواد ایزدی میم جریان سوپرانقلابی شد؟
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسنپ بک تاثیری در فروش نفت ایران ندارد/زور تحریم‌های آمریکا کمتر شده است
هشدار سردار موسوی به هرگونه اقدام از سوی دشمن
تجهیز گسترده سپاه به موشک‌های کروز در دریا
سفرای اروپایی به وزارت خارجه احضار شدند
طرح براندازی و تجزیه ایران شکست خورد
احضار سفرا و روسای نمایندگی‌های اروپا به وزارت خارجه
پاسخ قاطع سپاه به هر خطای احتمالی در هرمز
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005ay7
tabnak.ir/005ay7