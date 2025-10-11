توضیح بروجردی درباره مذاکره‌ موشکی ایران و غرب

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به توانمندی موشکی کشورمان پس از جنگ ۱۲ روزه، گفت: ما برای دفاع از خود در مقابل تهدیدات پیرامونی و فرا منطقه‌ای به این توان نیاز داریم و بر سر صنعت موشکی با کسی مذاکره نخواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی با اشاره به ادعاهای اخیر نتانیاهو در مورد صنعت موشکی کشورمان، گفت: رژیم مجعول اسرائیل که بزرگترین جنایتکار دولتی دنیا است با دروغ پردازی و پیش بُرد سیاست ایران هراسی به دنبال کسب مشروعیت برای جنایات خود است و دنیا این سیاست را شناخته است.

وی افزود: سیاست قطعی و دکترین نظامی ایران عدم تعرض به کشورها است و سیاست نظامی ما بر اساس دفاع از تمامیت ارضی شکل گرفته است و برای جهان و منطقه امنیت آفرین است و آقای نتانیاهو به عنوان یک فوق تخصص در دروغ و یاوه گویی وجاهتی برای اظهار نظر در مورد سیاست های دفاعی ایران ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: توانمندی موشکی ما پس از جنگ ۱۲ روزه تقویت شده است و بیشتر هم تقویت می‌شود و ما برای دفاع از خود در مقابل تهدیدات پیرامونی و فرا منطقه‌ای به این توان نیاز داریم و بر سر صنعت موشکی با کسی مذاکره نخواهیم کرد.

نتانیاهو در مصاحبه‌ای ادعا کرد که ایران اکنون در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با بُردی تا هشت هزار کیلومتر است، اگر ایران بُرد موشک‌های خود را سه هزار کیلومتر افزایش دهد، نیویورک و واشنگتن در تیررس تسلیحات هسته‌ای آن قرار خواهند گرفت».