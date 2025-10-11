خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!

امیر سرتیپ خلبان محمدرضا عطایی گفت: «در ستاد کل نیروهای مسلح که من مدتی خدمت کردم، در آنجا گروههایی تشکیل شده بود که اگر در آینده خواستیم هواپیما بخریم، این گروه تعیین میکرد که این هواپیماها چه مشخصاتی داشته باشد. یک گروه 42 نفره بودیم از کارکنان هواپیما و خلبانان قدیم ارتش و سپاه. این ماجرا برای بیست و هفت، هشت سال پیش است. آن زمان ما با اطلاعاتی که داشتیم پیش بینی کردیم که اگر قرار است از غرب بخریم اف 35 خریم و اگر قرار است از شرق بخریم سوخو 35 بخریم. هواپیماهای دیگر بود. ما این پیش بینی را داشتیم که این هواپیمای روز دنیاست... الان هم پیگیر هستیم بخریم. انشاالله دیگر آن سیاستهای دولت است...» این خلبان پیشکسوت درباره اینکه برای مقابله با اف 35 باید چه کار کرد، گفت: «باید هواپیمای روز بخریم و پدافند را تقویت کنیم.» عطایی با تاکید بر اینکه خلبانها ما بهترین خلبانها هستند، خاطرهای جالب تعریف کرد: «من برای خرید هواپیما چین بودم. آنجا آن هواپیما را یکی از بچهها ما پرواز میکردم و یک هواپیمای چینی هم باید اسکورتش میکرد. من دیدم این هواپیمای ما دارد میآید و یک هواپیما با فاصله 2 3 کیلومتر دارد میآید، در صورتی که خلبان ما...» این مقام پیشین ارتش تاکید کرد: «حملات موشکی ما اعتبار گنبد آهنین را از بین برد و ما نشان دادیم این درست نیست و موشکهای ما خسارات سنگینی به اسرائیل زد و اسرائیل مجبور شد اعلام آتش بس بکند...» تحلیل کامل امیر عطایی را میبینید و میشنوید.