به گزارش تابناک، بی‌بی‌سی گزارش داده که تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس، در سال ۲۰۰۲ با جفری اپستین، تاجر و مجرم جنسی آمریکایی، در دفتر نخست‌وزیری انگلیس دیدار داشته است.

این ملاقات به درخواست پیتر مندلسون، سفیر سابق انگلیس در آمریکا، ترتیب یافته و در زمانی انجام شده که رسوایی‌های جنسی اپستین هنوز عمومی نشده بود.

در سال ۲۰۰۲ میلادی، یک مقام ارشد دولتی به نام «متیو ریکرافت» یادداشتی تهیه کرد تا تونی بلر را برای جلسه‌ای که قرار بود ساعت ۱۷ به وقت گرینویچ با جفری اپستین برگزار شود، آماده کند. در این یادداشت، اپستین به عنوان یک مشاور مالی «بسیار ثروتمند» معرفی شده بود.

شش سال بعد، در ژوئن (خرداد و تیر) ۲۰۰۸، اپستین به دلیل درخواست رابطه جنسی از یک فرد زیر سن قانونی محکوم شد، اما در زمان دیدار با نخست‌وزیر بریتانیا، اتهامات وی هنوز علنی نشده بود.