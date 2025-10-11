En
پوستر فدراسیون وزنه برداری برای قهرمانی تیم ایران در جهان

پوستر فدراسیون وزنه برداری به مناسبت قهرمانی تیم ملی ایران در جهان که با کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز به دست آمد.
پوستر فدراسیون وزنه برداری برای قهرمانی تیم ایران در جهان

مطالب مرتبط
قهرمانی تیم‌ ملی وزنه‌برداری ایران در جهان
شاهکار وزنه‌بردار ۲۰ ساله ایران؛ نصیری با ۲ نقره روی سکوی جهانی
وزنه‌برداری قهرمانی جهان | یک طلا با طعم رکوردشکنی و دو نقره برای معینی و عالی‌پور
واکنش معینی به شکستن رکورد یک‌ضرب جهان
مدال علی داودی در یک‌ضرب قهرمانی جهان
بیرانوند رکورد ایران در وزنه برداری را شکست
وزنه‌برداری ایران هشتمین کشور پرطلای جهان
