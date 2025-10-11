به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ تیم ملی وزنه برداری ایران به مقام قهرمانی رقابت های جهانی ۲۰۲۵ دست یافت.

این برای دومین بار بود که ایران به مقام قهرمانی می‌رسد.

مدال آوران ایران در فورده:

علیرضا معینی یک طلا یک نقره

علی عالی پور یک نقره

علیرضا نصیری دو نقره

علی داودی یک برنز

در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ علی داوودی نماینده دسته ۱۱۰+ کیلوگرم که در یک ضرب به مدال برنز رسیده بود، در دو ضرب اوت شد.

در نهایت اما تیم ایران برای دومین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان رسید و کره شمالی و آمریکا دوم و سوم شدند.