عکس: میگوی گلستان؛ از صید تا صادرات
صنعت فرآوری و بستهبندی میگو در استان گلستان، به یکی از بخشهای مهم و اشتغالزای اقتصاد منطقه تبدیل شده است. با فعالیت ۹ مرکز فرآوری در شهرستانهای ساحلی و بهرهگیری از ظرفیتهای دریای خزر، روزانه صدها نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه مشغول به کارند. این صنعت، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینهساز توسعه صادرات آبزیان و افزایش درآمد خانوارهای ساحلنشین نیز شده است؛ بهگونهای که کارشناسان آن را یکی از پیشرانهای تازه اقتصاد دریامحور گلستان میدانند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:فراوری میگو بسته بندی عکس استانها میگو تولید میگو گلستان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.