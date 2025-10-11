امارات واردات آب معدنی از ایران را ممنوع کرد

پس از مرگ دو نفر در عمان به دلیل مصرف آب آلوده ایرانی، امارات واردات آب معدنی از ایران را ممنوع و از مردم خواست هرگونه محصول برند Uranus Star را دور بریزند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ رسانه thenationalnews مدعی شد: پس از آنکه دو نفر در عمان بر اثر نوشیدن آب از یک محموله آلوده از ایران جان را از دست دادند امارت هم واردات آب از ایران را ممنوع کرد.

وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات گفت که پس از تأیید آلودگی محصول Uranus Star با مواد مضر در کشوری همسایه ما اقدامات فوری را برای بررسی و تأیید این موضوع فعال کردیم.

وزارتخانه از مردم خواست تا فوراً هر مقداری از این برند آب، هرچقدر هم کم باشد، را که در اختیار دارند دور بریزند و از مصرف آن خودداری کنند!