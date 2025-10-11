پرواز مشترک بریتانیا و آمریکا تا مرز روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس با اعلام اینکه جتهای بریتانیا در روزهای گذشته در یک ماموریت ۱۲ ساعته با آمریکا و ناتو در نزدیکی مرز روسیه پرواز کردند، گفت: این یک ماموریت مشترک قابل توجه با متحدان ایالات متحده و ناتو بود.
هیلی افزود: این، نه تنها اطلاعات ارزشمندی را برای افزایش آگاهی عملیاتی نیروهای مسلح ما فراهم میکند، بلکه پیام قدرتمندی از وحدت ناتو را به (ولادیمیر) پوتین، رئیس جمهور روسیه و دشمنان ما میفرستد.
بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه یک هواپیمای شناسایی الکترونیکی RC-۱۳۵ Rivet Joint و یک هواپیمای گشت دریایی P-۸ A Poseidon از منطقه قطب شمال با عبور از بلاروس و اوکراین، با پشتیبانی یک هواپیمای سوخترسانی KC-۱۳۵ نیروی هوایی ایالات متحده پرواز کردند.
انگلیس مدعی شد که این عملیات پس از تجاوز به حریم هوایی کشورهای عضو ناتو، از جمله لهستان، رومانی و استونی انجام شده است.
در اوایل این ماه، رهبران اتحادیه اروپا از طرحهایی برای تقویت دفاع این ائتلاف در برابر پهپادهای روسی حمایت کردند.