به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حزبالله لبنان با صدور بیانیهای حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به جاده المصیلح – النجاریه در جنوب لبنان را که تعدادی شهید و زخمی و خسارات مادی گسترده برجا گذاشت، به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: حزب الله حمله بامداد امروز دشمن اسرائیلی به جاده المصیلح-النجاریه در جنوب لبنان که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و نیز خسارات سنگین منجر شد را محکوم میکند و این در راستای حملات متوالی و عامدانه به غیرنظامیان بی پناه و به زیرساختهای اقتصادی و ممانعت از بازگشت مردم به زندگی عادی شان است.
حزب الله بیان کرد: این تجاوزات بخشی از سیاستهای عامدانه و متوالی دشمن اسرائیلی و نشانگر زورگویی و اقدامات جنایتکارانه متوالی رژیم صهیونیستی است که در مقابل دیدگان کشورهای ضامن آتش بس و کمیته نظارت بر آتش بس و در سایه سکوت عربی و بین المللی و حمایت کامل آمریکاست که این رژیم را به تداوم تجاوزاتش به لبنان و منطقه گستاخ کرده است.
حزبالله خواستار موضعگیری قاطع دولت لبنان، حفظ وحدت ملی، تحرک دیپلماتیک فوری و ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات رژیم صهیونیستی شد و بیان کرد: این حملات، ضرورت همبستگی ملی همه لبنانیها و موضع قاطع در سطح چالشها و تهدیدات کنونی و تحرکات دیپلماتیک و سیاسی گسترده و تحرک فعال در محافل عربی و بین المللی و شکایت به شورای امنیت به منظور فشار بر دشمن اسرائیلی برای توقف حملاتش را میطلبد.
در بیانیه حزب الله آمده است: حملات اسرائیلی نمیتواند ادامه داشته باشد و باید با آن مقابله کرد. دولت باید به مسئولیت ملی خود در قبال ملتش عمل کرده و به وظایف خود به عنوان حامی آتش بس عمل کند. ما به مردم شریف و ثابت قدم خود که با قاطعیت در برابر تجاوز ایستادگی میکنند و برای اثبات حق خود بر سرزمینشان و زندگی با عزت در وطنشان فداکاریهای بزرگی میکنند، درود و احترام میفرستیم.