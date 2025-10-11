En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیانیه حزب‌الله در پی حمله امروز رژیم صهیونیستی به لبنان

حزب الله لبنان ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه و سنگین امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، به شدت از سکوت جهان عرب و جامعه جهانی در برابر تجاوزات تل آویو انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۳۷۰۲
| |
4 بازدید
بیانیه حزب‌الله در پی حمله امروز رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای حمله هوایی بامداد امروز رژیم صهیونیستی به جاده المصیلح – النجاریه در جنوب لبنان را که تعدادی شهید و زخمی و خسارات مادی گسترده برجا گذاشت، به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله حمله بامداد امروز دشمن اسرائیلی به جاده المصیلح-النجاریه در جنوب لبنان که به شهادت و زخمی شدن شماری از شهروندان و نیز خسارات سنگین منجر شد را محکوم می‌کند و این در راستای حملات متوالی و عامدانه به غیرنظامیان بی پناه و به زیرساخت‌های اقتصادی و ممانعت از بازگشت مردم به زندگی عادی شان است.

حزب الله بیان کرد: این تجاوزات بخشی از سیاست‌های عامدانه و متوالی دشمن اسرائیلی و نشانگر زورگویی و اقدامات جنایتکارانه متوالی رژیم صهیونیستی است که در مقابل دیدگان کشور‌های ضامن آتش بس و کمیته نظارت بر آتش بس و در سایه سکوت عربی و بین المللی و حمایت کامل آمریکاست که این رژیم را به تداوم تجاوزاتش به لبنان و منطقه گستاخ کرده است.

حزب‌الله خواستار موضع‌گیری قاطع دولت لبنان، حفظ وحدت ملی، تحرک دیپلماتیک فوری و ارائه شکایت به شورای امنیت سازمان ملل برای توقف حملات رژیم صهیونیستی شد و بیان کرد: این حملات، ضرورت همبستگی ملی همه لبنانی‌ها و موضع قاطع در سطح چالش‌ها و تهدیدات کنونی و تحرکات دیپلماتیک و سیاسی گسترده و تحرک فعال در محافل عربی و بین المللی و شکایت به شورای امنیت به منظور فشار بر دشمن اسرائیلی برای توقف حملاتش را می‌طلبد.

در بیانیه حزب الله آمده است: حملات اسرائیلی نمی‌تواند ادامه داشته باشد و باید با آن مقابله کرد. دولت باید به مسئولیت ملی خود در قبال ملتش عمل کرده و به وظایف خود به عنوان حامی آتش بس عمل کند. ما به مردم شریف و ثابت قدم خود که با قاطعیت در برابر تجاوز ایستادگی می‌کنند و برای اثبات حق خود بر سرزمینشان و زندگی با عزت در وطنشان فداکاری‌های بزرگی می‌کنند، درود و احترام می‌فرستیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی دولت لبنان
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رژیم صهیونیستی آتش‌بس را پذیرفت
نبیه بری: باید در مقابله با دشمن متحد شویم
2 سال جنگ غزه با صهیونیست‌ها چه کرد؟
آیا می‌توان به نقل قول پوتین از اسرائیل اعتماد کرد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005axK
tabnak.ir/005axK