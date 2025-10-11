اکران «کشتن مرغ مقلد» در موزه هنرهای معاصر تهران

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه مجموعه برنامههای «حقوق در سینما» با موضوع «درامهای دادگاهی»، فیلم کلاسیک «کشتن مرغ مقلد» به کارگردانی رابرت مالیگن را به نمایش میگذارد.
این فیلم که اقتباسی از رمانی به همیننام به قلم هارپر لی است، به مسائل اخلاقی، عدالت و چالشهای اجتماعی در جامعه آمریکا میپردازد و یکی از آثار برجسته سینمایی در ژانر درام دادگاهی محسوب میشود.
نشست اکران و بررسی «کشتن مرغ مقلد» با دبیری امیرحسین سلیمیان و حضور جهانبخش نورایی حقوقدان و منتقد سینما همراه است.
اینبرنامه فردا یکشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۵ در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار میشود و ورود به آن، برای عموم آزاد است.