تصادف مرگبار در بزرگراه شهید بابایی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از تصادف مرگبار یک دستگاه خودرو پرشیا با خودرو پژو ۲۰۷ در بزرگراه شهید بابایی خبر داد و گفت: در این حادثه یک مرد ۲۲ ساله جان باخت و پنج نفر نیز دچار مصدومیت شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سید جلال ملکی روز شنبه اظهار کرد: حادثه تصادف در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران ۲ ایستگاه با امکانات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه خودرو سواری پرشیا با پنج سرنشین مرد جوان ۲۰ تا ۲۴ ساله به هنگام حرکت و بدلایل نامشخص با گاردریل میانی و تیر فلزی برق در میانه بزرگراه برخورد کرد و در ادامه پس از ورود به قسمت مخالف بزرگراه با یک دستگاه پژو ۲۰۷ که راننده آن یک خانم ۳۳ ساله بود برخورد و در محل متوقف می‌شود.

ملکی ادامه داد: پیش از رسیدن آتش نشانان تمامی سرنشینان از خودرو‌ها خارج شده بودند که در بررسی‌های اولیه مشخص شد یک مرد ۲۲ ساله از سرنشینان خودرو پرشیا بدلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

وی یادآور شد: در این حادثه همچنین چهار مرد جوان دیگر از سرنشینان خودرو پرشیا به همراه خانم جوان راننده خودرو ۲۰۷ بدلیل مصدومیت روانه مراکز درمانی شدند.

ملکی این را هم گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی لازم به این عملیات پایان دادند و علت در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور است.