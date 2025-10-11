در نشست معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور با بانوان مدال آور پارالمپیک ایران که در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار شد بانوان مدال آور از مشکلات و خواسته های خود گفتند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کمیته ملی پارالمپیک به مناسبت دومین روز از هفته پارالمپیک امروز شنبه ۱۹ مهر نشستی را با حضور معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور به همراه بانوان مدال‌آور پارالمپیک ایران در محل کمیته ملی پارالمپیک برگزار کرد.

در این نشست زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، فریبا محمدیان معاون امور بانوان وزارت ورزش، مریم کاظمی‌پور نایب رئیس بانوان کمیته ملی پارالمپیک و غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک حضور داشتند.

همچنین نیره عاکف، ساره جوانمروی، اعظم خدایاری، زهرا رحیمی، هاجر صفرزاده، ملیحه صفایی (شطرنج نابینایان)، دختر مرحوم راضیه شیرمحمدی و هاشمیه متقیان مدال آوران پارالمپیک ایران در این مراسم حضور داشتند.

غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک با تبریک هفته پارالمپیک گفت: این هفته می‌تواند زمانی برای تجلیل از قهرمانانی باشد که در اوج مشکلات به بلندترین قله جهانی رسیدند. در این هفته ما برنامه‌های متنوعی داریم و تلاش است که نفرات بیشتری را وارد ورزش پارالمپیکی کنیم.

او گفت: از معاون رییس‌جمهور به خاطر حضور در این مراسم تشکر می‌کنم. ایشان با وجود مشغله کار‌ی در این مراسم حضور پیدا کرد تا در جمع تاریخ سازان پارالمپیک باشد.

او ادامه داد: دختران ما شایسته تقدیر بیش از پیش هستند. کار‌هایی که دختران ما در ورزش پارالمپیکی انجام می‌دهند فراتر از توان است. عطیه سادات حسینی در نخستین حضور جهانی اولین مدال طلا را کسب کرد و ساره جوانمردی یک نخبه در جهان به شمار می‌رود.

همچنین فریبا محمدیان معاون ورزش بانوان وزارت ورزش در این مراسم گفت: خوشحالم که شما پارالمپین‌های عزیز امید و استقامت و اراده را برای جامعه ایران و جهان ترسیم کردید. بانوان پارالمپیک با همت بالا توانستند ظرفیت‌های خود را با نیروی اراده بالا که از مرز‌های جسم فراتر رفته، نشان دهند و فرصت جدیدی بسازند و پرچم ایران را در عرصه‌های آسیایی، جهانی و پارالمپیک به اهتزاز درآورند.

وی گفت: وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک با یک نگاه آینده نگر و عدالت محور، به توسعه ورزش بانوان پارالمپیکی توجه خاصی دارد.

محمدیان در پایان خاطرنشان کرد: تجهیر و مناسب سازی فضا‌های ورزشی، کشف استعداد‌های نوظهور، تامین اعتبارات ویژه از جمله مسائلی است که توسط وزارت ورزش و با همکاری کمیته ملی پارالمپیک در این حوزه محقق شده است.

او در پایان گفت: از شما مدال‌آوران پارالمپیک از این که همواره پرچم ایران را در میادین جهانی به اهتزاز درآوردید تشکر می‌کنم.

ساره جوانمردی: امیدوارم قانون اشتغال پارالمپیکی‌ها اصلاح شود

ساره جوانمردی پرافتخارترین بانوی پارالمپیکی ایران در این مراسم گفت: تمام تلاش ما این است ورزش پارالمپیکی به جایگاه واقعی خود برسد. حضور معاون رئیس جمهوری در جمع ما نشان از حمایت دولت از این رشته دارد.

وی گفت: بانوان نشان دادند که می‌توانند قله‌های بزرگ را فتح کنند. رئیس کمیته ملی پارالمپیک همواره حامی بانوان بوده، اما ما مشکلاتی داریم و یکی از آن مشکلات، اشتغال است. قانون برای فرزندان ماست که این به کار ما نمی‌آید.

او تاکید کرد: بار‌ها اعلام کردیم، اما این قانون به قوت خود باقی مانده است. امیدوارم با همت شما و وزارت ورزش این قانون اصلاح شود.

دارنده چهار نشان طلای پارالمپیک تصریح کرد: نگاه وزارت ورزش و جوانان به پارالمپیکی‌ها ویژه است و از این بابت از وزیر تشکر می‌کنم.

جوانمردی در پاسخ به این سوال که آیا تمرینات تیراندازی دارید یا خیر؟ گفت: کسی که ورزش قهرمانی را دنبال کرده قطعا به این آسانی نمی‌تواند آن را کنار بگذارد و من نیز از این قاعده مستثنی نیستم. برای حال خوب خودم قطعا تمرینات را دنبال می‌کنم و گاهی دستی بر آتش دارم و تمرینات بدنسازی‌ام نیز به صورت مداوم است. به هر صورت هر چه پیش آید، خوش آید و ان‌شاءالله لایق این باشم که بتوانم هر قدمی نه حتما به صورت یک ورزشکار حرفه‌ای بلکه هر قدمی برای خوشحالی مردم عزیز کشورم بردارم. امیدوارم توفیقی حاصل شود تا باز هم بتوانم حضور پیدا کنم.

جوانمردی در پاسخ به این سوال که چقدر دوست دارد فرزندش در آینده مسیر او را ادامه دهد، افزود: اجازه می‌دهم که خودش تصمیم بگیرد و هیچ وقت تاکید نمی‌کنم حتما ورزش را به صورت حرفه‌ای دنبال کند.

او در پاسخ به این پرسش که امکان دارد در آینده سراغ مربیگری در رشته تیراندازی برود، گفت: برنامه‌ای برای مربی‌گری ندارم.

صفایی: امیدوارم اعزام‌های جهانی ما از سرگرفته شود

در ادامه ملیحه صفایی دارنده چهار مدال طلای پاراآسیایی در رشته شطرنج نابینایان افزود: از خانم بهروز آذر تشکر می‌کنم. وقتی مسوولان صحبت‌های ما را می‌شنوند، دلگرم کننده است. ما مدال‌آوران زیادی در بخش نابینایان داریم، اما از امکانات و زیر ساخت‌های ورزشی محروم هستیم.

صفایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۱ هیچ اعزام جهانی نداشتیم. تنها اعزام ما در بازی‌های پاراآسیایی بوده و این موجب آزردگی خاطر ورزشکاران شطرنج شده است. ما شطرنج‌باز‌ها پایه کسب مدال هستیم، اما یک سری فرصت از ما گرفته شده و اعزام جهانی نداریم. امیدوارم با کمک کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش این مشکل حل شود.

کاظمی پور: امیدوارم جنبش پارالمپیک ثبت جهانی شود

مریم کاظمی پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در این مراسم گفت: بانوان ایران در بخش‌های مختلف فدراسیون‌ها و سازمان‌های ورزش کشور فعالیت دارند به طوری که در ۵۲ فدراسیون ورزشی دو جایگاه و کرسی در هیات رییسه و خبره ورزشی داریم. همچنین در هیات‌های ورزشی خبره و نایب رئیس بانوان داریم و جایگاه‌ها، جایگاه جنسیتی است.

او افزود: روز ملی و هفته پارالمپیک از ایران به جهان صادر شد که امیدوارم این جنبش پارالمپیک بین‌المللی شود و ثبت جهانی صورت بگیرد.

کاظمی پور گفت: بیش از ۴۰ درصد هیات رئیسه و هیات اجرایی پارالمپیک را جامعه زنان تشکیل می‌دهد که البته امروز جای زهرا نعمتی به دلیل حضور در اردوی پاراتیروکمان که هدایت این تیم را برعهده دارد و در خارج از شهر بسر می‌برد، خالی است.

زهرا بهروز آذر: مشکلات و خواسته‌های پارالمپیکی‌ها پیگیری می‌شود

در ادامه زهرا بهروزی آذر معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور در جمع مدال آوران پارالمپیک ایران با تبریک هفته پارالمپیک گفت: امروز یکی از بهترین روز‌های زندگی من است. بحث نام‌آوری شما در تاریخ ایران ثبت شده و پرچم را به اهتزاز درآوردید و مردم را شاد کردید. امروز یکی از بهترین روز‌های من است که در جمع شما هستم. مردم شادمان از آن هستند که دختران ایران به بالاترین قله‌ها رسیدند.

وی افزود: موفقیت شما به عنوان یک انسان توانمند است. شما به خودتان باور داشتید و توانمندی پیدا کردید و بر این توانمندی پافشاری کردید و اجازه ندادید کج اندیشی‌ها گوهر وجودتان را نادیده بگیرد و این از مدال‌آوری برای من جذاب‌تر است. قطعا ترکیب اراده و مدال‌آوری، شما را تبدیل به ستاره بی‌بدیل کرده است و این الگوی زنان ایرانی است.

معاون زنان و خانواده رییس جمهور تاکید کرد: شما نقش مادر قهرمان را دارید و توانستید زندگی را معنا کنید. کاری که زهرا رحیمی در حق پدر کرد بزرگ بود و ما به آن غبطه خوردیم. خانواده اولین پشتیبان شما است و رحیمی توانست با یک کار بزرگ جواب تلاش پدر و مادر را بدهد. همه دختران ایرانی می‌توانند از شما یاد بگیرند. من از نزدیک شاهد محبت پدر و مادر به قهرمانان بودم. پدر و مادر اولین مربیان بودند که به حمایت از قهرمانان پرداختند.

او اظهار کرد: تک تک شما برای ما عزیز هستید. برای ایران افتخار آفریدید و ایران با شما قهرمانان معنی پیدا می‌کند. وجود شما به عنوان قهرمانان این مرز و بوم ارزشمند است و ما در دولت چهاردهم حامی شما هستیم. از تک تک کسانی که برای این حوزه زحمت کشیدند تشکر می‌کنم. من دست‌بوس شما عزیزان ورزش پارالمپیکی هستم. اگر امروز ایران پیشرو در توسعه ورزش زنان است، نتیجه زحمات است. امیدوارم در راستای منویات رهبر انقلاب با تدبیر دکتر مسعود پزشکیان به عدالت ورزشی برسیم و تمام موضوعات که امروز مطرح شد را پیگیری کنیم.

او در پایان گفت: مساله بیمه ورزشکاران حل شده و دیگر موضوعات و مشکلاتی که امروز توسط مدال آوران پارالمپیک مطرح شد نیز پیگیری خواهد شد.

در پایان این مراسم از بانوان مدال‌آور ایران در ادوار پارالمپیک تقدیر و تجلیل به عمل آمد.