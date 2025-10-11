دینار ارزان شد

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ امروز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴ قیمت درهم امارات، دینار و سایر ارزهای عربی نسبت به هفته گذشته کاهش یافت.
دینار عراق با قیمت ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و درهم امارات با قیمت ۳۰ هزار و ۹۰۶ تومان و ریال عمان با قیمت ۲۹۴ هزار و ۷۳۰ تومان در بازار معامله شد.
قیمت دینار عراق و سایر ارزهای مهم:
۱۰۰۰ دینار عراق ۸۰۰ تومان، درهم امارات ۷۴۹ تومان، ریال عربستان ۷۲۷ تومان و ریال عمان ۷ هزار و ۱۴۰ تومان نسبت به هفته گذشته کاهش داشت.
|نوع
|نرخ امروز(تومان)
|نرخ 17 مهر(تومان)
|نرخ 15 مهر (تومان)
|نرخ 14 مهر (تومان)
|1000 دینار عراق
|86.600
|87.400
|86.500
|87.000
|درهم امارات
|30.906
|31.655
|30.672
|30.560
|ریال عربستان
|30.292
|31.019
|30.051
|30.229
|ریال عمان
|294.730
|301.870
|292.429
|294.180