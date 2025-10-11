En
دینار ارزان شد

در بازار امروز دینار عراق با قیمت ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و درهم امارات با قیمت ۳۰ هزار و ۹۰۶ تومان و ریال عمان با قیمت ۲۹۴ هزار و ۷۳۰ تومان بفروش رسید.
دینار ارزان شد

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ امروز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴ قیمت درهم امارات، دینار و سایر ارز‌های عربی نسبت به هفته گذشته کاهش یافت.

دینار عراق با قیمت ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و درهم امارات با قیمت ۳۰ هزار و ۹۰۶ تومان و ریال عمان با قیمت ۲۹۴ هزار و ۷۳۰ تومان در بازار معامله شد.

قیمت دینار عراق و سایر ارز‌های مهم:

۱۰۰۰ دینار عراق ۸۰۰ تومان، درهم امارات ۷۴۹ تومان، ریال عربستان ۷۲۷ تومان و ریال عمان ۷ هزار و ۱۴۰ تومان نسبت به هفته گذشته کاهش داشت.

نوع  نرخ امروز(تومان) نرخ 17 مهر(تومان) نرخ 15 مهر  (تومان) نرخ 14 مهر (تومان) 
1000 دینار عراق  86.600 87.400 86.500 87.000
درهم امارات 30.906 31.655 30.672 30.560
ریال عربستان 30.292 31.019 30.051 30.229
ریال عمان 294.730 301.870 292.429  294.180
