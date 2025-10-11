دینار ارزان شد

در بازار امروز دینار عراق با قیمت ۸۶ هزار و ۶۰۰ تومان و درهم امارات با قیمت ۳۰ هزار و ۹۰۶ تومان و ریال عمان با قیمت ۲۹۴ هزار و ۷۳۰ تومان بفروش رسید.

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ امروز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴ قیمت درهم امارات، دینار و سایر ارز‌های عربی نسبت به هفته گذشته کاهش یافت.

قیمت دینار عراق و سایر ارز‌های مهم:

۱۰۰۰ دینار عراق ۸۰۰ تومان، درهم امارات ۷۴۹ تومان، ریال عربستان ۷۲۷ تومان و ریال عمان ۷ هزار و ۱۴۰ تومان نسبت به هفته گذشته کاهش داشت.