En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نبیه بری: باید در مقابله با دشمن متحد شویم

رئیس پارلمان لبنان در واکنش به تجاوز امروز رژیم صهیونیستی به منطقه «المصیلح» در جنوب لبنان گفت این تجاوز آشکار هرگز آرمان‌های ما را تغییر نخواهد داد.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۷۱
| |
399 بازدید
نبیه بری: باید در مقابله با دشمن متحد شویم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به تجاوز امروز (شنبه) رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح گفت: این تجاوز آشکار در شکل، محتوا، زمان و اهداف خود هرگز آرمان‌های ما را تغییر نخواهد داد و هرگز موضع افرادی که مجددا با جان و مال خود بهای پایبندی به سرزمین خود را می‌پردازند، تغییر نخواهد داد.

طبق گزارش المنار، نبیه بری تاکید کرد: آنچه که اتفاق افتاده تنها تجاوز علیه منطقه المصیلح نیست، بلکه تجاوز علیه لبنان و تمام مردم آن است چرا که خون مسیحیان با خون مسلمانان در یک صحنه جدید از وحدت سرنوشت در مقابله با زورگویی اسرائیل آمیخته شده است.

وی گفت: ما باید از اینجا (المصیلح) به خاطر لبنان در مقابله با تجاوز مستمر علیه حاکمیت و عزت ملی خود متحد شویم.

خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان امروز گزارش داد که رژیم صهیونیستی حملات متعدد خشونت‌باری را علیه منطقه واقع میان شهرک‌های «مصیلح» و «النجاریه» واقع در جنوب لبنان انجام داده است.

این خبرنگار در ادامه افزود تلاش‌هایی برای بازگشایی مسیری که شهرک‌های «صیدا» و «النبطیه» را به یکدیگر متصل می‌کند و در نتیجه این حملات رژیم اشغالگر بسته شده بود، وجود دارد. طبق گفته خبرنگار المیادین، حملات رژیم اشغالگر بین مصیلح و النجاریه خودرو‌های حفاری و چندین دستگاه بولدوزر را نیز هدف قرار داد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نبیه بری تجاوز رژیم صهیونیستی لبنان
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا کمک ۶۰ میلیون دلاری ایران به لبنان نرسید؟
2 سال جنگ غزه با صهیونیست‌ها چه کرد؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۵۰ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۴۲ نظر)
۴۸ فروند جنگنده سوخو-۳۵ روسی در راه ایران؛ محموله بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تحویل داده می‌شود  (۳۹ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005awp
tabnak.ir/005awp