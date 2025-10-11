نبیه بری: باید در مقابله با دشمن متحد شویم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در واکنش به تجاوز امروز (شنبه) رژیم صهیونیستی به منطقه المصیلح گفت: این تجاوز آشکار در شکل، محتوا، زمان و اهداف خود هرگز آرمانهای ما را تغییر نخواهد داد و هرگز موضع افرادی که مجددا با جان و مال خود بهای پایبندی به سرزمین خود را میپردازند، تغییر نخواهد داد.
طبق گزارش المنار، نبیه بری تاکید کرد: آنچه که اتفاق افتاده تنها تجاوز علیه منطقه المصیلح نیست، بلکه تجاوز علیه لبنان و تمام مردم آن است چرا که خون مسیحیان با خون مسلمانان در یک صحنه جدید از وحدت سرنوشت در مقابله با زورگویی اسرائیل آمیخته شده است.
وی گفت: ما باید از اینجا (المصیلح) به خاطر لبنان در مقابله با تجاوز مستمر علیه حاکمیت و عزت ملی خود متحد شویم.
خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان امروز گزارش داد که رژیم صهیونیستی حملات متعدد خشونتباری را علیه منطقه واقع میان شهرکهای «مصیلح» و «النجاریه» واقع در جنوب لبنان انجام داده است.
این خبرنگار در ادامه افزود تلاشهایی برای بازگشایی مسیری که شهرکهای «صیدا» و «النبطیه» را به یکدیگر متصل میکند و در نتیجه این حملات رژیم اشغالگر بسته شده بود، وجود دارد. طبق گفته خبرنگار المیادین، حملات رژیم اشغالگر بین مصیلح و النجاریه خودروهای حفاری و چندین دستگاه بولدوزر را نیز هدف قرار داد.