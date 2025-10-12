En
گریه نوزاد قبل از تولد: معجزه یا واقعیت؟!

مدتی طول کشید تا فهمیدم این صدای طفل خود من است پس از آن پزشک و چندین نفر از پرستاران این صدا را شنیدند و 24 ساعت بعد از این واقعه نوزاد به دنیا آمد.
گریه نوزاد قبل از تولد: معجزه یا واقعیت؟!

در تاریخ شانزدهم مهرماه سال 1342 روزنامه اطلاعات خبر جالبی را از کشور اسکاتلند از قرار زیر منتشر کرد:

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ هر کودک نوزاد هنگامی که به دنیا می آید معمولا جیغ و داد و گریه راه می اندازد. البته این یک امر طبیعی است ولی گریه نوزاد در شکم مادر یک امر غیر عادی و حیرت انگیز است. با این وجود چنین ماجرایی اخیرا در یکی از زایشگاه های اسکاتلند برای یک بانوی اسکاتلندی روی داد.

چند روز پیش خانم « وود» که در انتظار فرزندی بود در یکی از زایشگاه های اسکاتلند بستری شد. وی هنگامی که که در اتاق خود مشغول استراحت بود، ناگهان صدای گریه طفل نوزادی را شنید. خانم وود می گوید:« مدتی طول کشید تا فهمیدم این صدای طفل خود من است پس از آن پزشک و چندین نفر از پرستاران این صدا را شنیدند و 24  ساعت بعد از این واقعه نوزاد به دنیا آمد.»

 

