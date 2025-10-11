فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفت: «معیشت مردم از موضوعات جدی و مورد توجه دولت است؛ اما آیا دولت در حالی که پانزدهمین سال تحریمها را پشت سر میگذاریم و همچنین امروز تحت فشارهای سنگین بینالمللی هستیم، فقط به معیشت میاندیشد؟ معیشت تنها یکی از موضوعات مهم برای دولت است و ما به شدت درباره آن دغدغهمند هستیم اما تمام پیشرفت کشور را نیز وابسته به آن متوقف نکردهایم. یکی از موضوعاتی که دولت دنبال میکند، دور کردن جنگ از کشور است و دولت با فعالیتهای دیپلماتیک خود، تلاش میکند که آنرا از کشور دور کند.» اظهارات قابل تامل مهاجرانی را میبینید و میشنوید.