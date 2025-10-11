En
برنده نوبل صلح و رضا پهلوی چه رابطه ای دارند؟

ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا و برنده نوبل صلح، ماه قبل در کنفرانسی به دعوت و با حضور رضا پهلوی، از ماموریت مشترک خود و رضا پهلوی برای پیروزی بر رژیم ونزوئلا و ایران سخن گفته بود.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که روز جمعه به عنوان برنده جایزه نوبل صلح اعلام شد، یک ماه پیش، به دعوت رضا پهلوی، یکی سخنرانان کنفرانسی تحت عنوان «اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران» بود که در واشنگتن برگزار شد.

به گزارش عصر ایران؛ کورینا ماچادو با ارسال پیامی ویدیوی به این کنفرانس، پس از تشکر از رضا پهلوی برای دعوت به این کنفرانس، شرحی از مبارزات ۲۶ ساله مخالفان نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا ارائه کرد و سپس مدعی شد: «می‌دانیم که رژیم‌های ایران و ونزوئلا همکاری نزدیکی با هم دارند و به تهدیدی واقعی برای نیمکره ما بدل شده‌اند.»

او ادعا کرد: «حضور نظامی فزاینده و تبادل فناوری‌های خطرناک، اکنون بیش از هر زمان دیگری، همه ما را در معرض خطر قرار داده است و به همین دلیل است که آنها باید شکست بخورند.»

کورینا ماچادو ادامه داد: «رژیم‌های کاراکاس و تهران باید بفهمند که جهان دیگر اقدامات آنان را تحمل نخواهد کرد و هیچ چیز نمی‌تواند مردمی را که آزادی را برگزیده‌اند، متوقف کند.»

او تصریح کرد: «وظیفه ما این است که ساختار جنایتکاری را که در ونزوئلا قدرت را در دست دارد و از حمایت دیکتاتور‌هایی همچون حکومت ایران برخوردار است، از هم بپاشیم.»

رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خاطرنشان کرد: «در نهایت، حتی درون خود رژیم نیز شکاف‌های فزاینده‌ای نمایان شده است. من یقین دارم که آزادی ونزوئلا پیامد‌های جهانی خواهد داشت و به کاتالیزوری برای جوامعی دیگر، مانند مردم شجاع ایران، تبدیل خواهد شد. ماموریت ما مشترک است و ما پیروز خواهیم شد.»

گفتنی است رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران نیز پس از آن که کمیته نوبل، روز جمعه ۱۰ اکتبر نام «ماریا کورینا ماچادو» را به عنوان برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به او تبریک گفت.

رضا پهلوی، خانم کورینا ماچادو را دوست عزیز خود خطاب کرد و نوشت: «او مدافع خستگی‌ناپذیر دموکراسی و کرامت در ونزوئلاست و چراغ امید برای آزادی‌خواهان در سراسر جهان. ایرانیان در کنار مردم ونزوئلا در مبارزه‌شان ایستاده‌اند. به‌زودی هر دو ملت ما آزاد خواهند شد.»

صلح نوبل ماریا کورینا ماچادو اپوزسیون ونزوئلا رضا پهلوی
