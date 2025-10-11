شاید کنسرت شجریان زمستان برگزار شود

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدمهدی احمدی در جمع خبرنگاران درباره برگزاری کنسرت همایون شجریان اظهار داشت: آقای شجریان مسافرت هستند. اگر برگردند خدمتشان می‌رویم و اگر آمادگی داشتند، آماده هستیم در خدمتشان باشیم. شاید زمستان برگزار شود و امکان برگزاری آن در محوطه خارجی تئاتر شهر وجود نداشته باشد. باید شرایط جوی را ببینیم و به تناسب شرایط جوی اقدام کنیم.

وی افزود:، چون آقای همایون شجریان خارج از کشور هستند، برای تسلیت با ایشان تماس تسلیتی گرفتیم، اما آن زمان وقت این حرف‌ها نبود. من امیدوار به برگزاری کنسرت هستم. آقای شجریان فرد محترمی است؛ به مردم ایران علاقه‌مند است و دوست دارد برای مردم کار کند. وقتی برگردد، با ایشان صحبت می‌کنیم، امیدوارم شرایط مساعد شود.

این مقام مسئول همچنین درباره جشنواره موسیقی نواحی با وجود این‌که باید در سال ۱۴۰۳ برگزار می‌شد و تقریبا نیمه‌کاره هم باقی ماند و قرار شده هجدهمین دوره آن امسال برگزار شود، گفت: این جشنواره برگزار می‌شود، اما از آنجایی که در ابتدا در کرمان بود و بعدا به بندرعباس رفت، کرمانی‌ها معترض شدند و این درحالی بود که بندرعباس استقبال و هزینه‌اش را هم تقبل کرده بود. فعلا در حال بررسی هستیم که آیا می‌توان این جشنواره را در دو بخش برگزار کرد و نظر کرمان و بندرعباس را تامین کنیم یا خیر، اما امسال حتما انجام می‌شود.

احمدی ادامه داد: علت این که جشنواره موسیقی نواحی در سال گذشته برگزار نشد، این بود که در استان محل برگزاری مشکلی ایجاد شد و منتظر داوطلبی استان دیگری بودیم و اکنون برای امسال مشخص شده و در برنامه‌ریزی باید ببینیم آیا می‌توان در دو استان برگزار کرد یا خیر. قول نمی‌دهیم که به کرمان هم برود، اما در حال برنامه‌ریزی هستیم تا توقعات هنرمندان در هر دو استان را برآورده کنیم. بعد از اتمام چند جشنواره حاضر، جلسات آن هم تشکیل می‌شود.

او در عین حال درباره خواسته هنرمندان برای در نظر گرفتن مکان مشخصی برای برگزاری جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی گفت: با شهرداری رابطه‌مان خوب است. زیباسازی فضای شهری قول داده با ما همکاری کند. امیدوارم بتوانیم با زیباسازی صحبت کنیم تا اجازه دهد که در بسیاری از مراسم‌ها از همین مکان استفاده کنیم و جشنواره در سال دیگر هم برگزار می‌شود.

وی درباره نگاه به تئاتر شهرستان‌ها هم خاطرنشان کرد: برای همین جشنواره در تمام شهرستان‌ها کارگاه آموزشی دایر کردیم. چون گفتیم عدالت در این است که به تمام ظرفیت‌های شهرستان‌ها توجه کنیم. معتقدیم شهرستانی‌ها استعداد‌های بالایی دارند و یکی از علت‌های مهاجرت اینها به تهران، همین عدم توجه است. اگر به اینها توجه کنیم حتما مهاجرت معکوس می‌شود و در استان خودشان کار هنری انجام می‌دهند. برای ما تهران و شهرستان وجود ندارد. معتقدیم ایران فقط تهران نیست.

احمدی همچنین درباره انتخاب دبیر جشنواره تئاتر فجر و اعتراض‌هایی که نسبت به این انتخاب شده بود، گفت: چند دبیر انتخاب کردیم. از اینها برای یکی دو نفر به دلایل قانونی امکان این کار نبود. به تعدادی از اساتید گفتیم که اینها هم به لحاظ جسمی کسالت داشتند و گفتند در شورای سیاست‌گذاری حاضریم، اما از آنجایی که دبیری، دویدن و فشار روحی دارد، آن‌ها به دلیل بیماری قبول نکردند و لذا به این نتیجه رسیدیم، دبیر جشنواره باید کسی باشد که اطلاعاتی از تئاتر داشته باشد، اما باید در امور اجرایی هم قوی باشد و مدیریت اجرایی داشته باشد.

وی افزود: این که فخرموسوی انتخاب شد، به چند دلیل بود. یک، این که مدرک کارشناسی ارشد تئاتر را دارد و سال‌ها مدیریت اجرایی تئاتر را داشته است. شاید استاد دانشگاهی انتخاب می‌کردیم که نظریه‌پرداز خوبی باشد ولی در اجرائیات کم بیاورد، اما یک نفر که هم نظریه‌پرداز باشد و هم بتواند در حوزه جشنواره مدیریت کند، فرد انتخابی دبیر دو جشنواره بوده و از طرفی هم سال‌ها مسئولیت حوزه تئاتر را داشته و تئاتری‌ها را می‌شناسد و تعامل دارد.

احمدی افزود: دبیر جشنواره تئاتر باید کسی باشد که هم به لحاظ نظریه‌پردازی اطلاعات و هم به لحاظ اجرایی مدیریت داشته باشد. شاید یک استاد دانشگاه بتواند آموزش خوبی بدهد، اما مدیریت اجرایی، یک فن است. کسی هم که مدیریت اجرایی دارد، می‌تواند ساماندهی کند. در جشنواره تئاتر فجر نمی‌خواهیم کلاس آموزشی بگذاریم، بلکه دبیر باید مدیریت داشته باشد. این که دبیر جشنواره فرد هنرمندی را نمی‌شناسد، مساله‌ای طبیعی است و خیلی‌ها همدیگر را نمی‌شناسند. غالب فعالان تئاتری را از آنجایی که معاون مرکز هنر‌های نمایشی است، امکان ندارد که نشناسد. چون هنرمند تئاتری فعال با مرکز ارتباط دارد. کسی که مسئولیت اجرایی تئاتر را دارد، اکثر هنرمندان را می‌شناسد.

احمدی همچنین درباره عملی شدن برنامه‌های معاونت هنری اظهار داشت: معتقدیم از تمام حوزه‌های هنری نیز باید حمایت مالی و معنوی شود و هنرمندانی که در این حوزه صاحب‌نظر هستند، جذب شوند و نقش داشته و دیده شوند. امیدوارم جشنواره‌ها را بتوانیم ساماندهی کنیم تا به نحو احسن انجام شود و برنامه‌های درازمدت را هم بعد از جشنواره‌ها انجام دهیم؛ به ویژه تئاتر شهری که باید برند (ویژن) یک پایتخت باشد، به تدریج از این برند بودن کاسته می‌شود. گفته‌ایم هم ظاهر آن مرتب شود و تئاتر‌هایی در آنجا اجرا شود که باکیفیت باشد و کار کردن در تئاتر شهر جزو رزومه (کارنامه) هنرمند بشود نه این‌که هر اجرایی به آنجا برود.

وی تاکید کرد: تئاتر شهر برند پایتخت است و این برند بودن باید حفظ شود؛ به لحاظ ظواهر باید ظاهر خوبی داشته باشد که کار شروع شده تا به یک جایی برسد. این کار در چند مرحله اجرا می‌شود. تا یک ماه دیگر بیرون‌سازی و دیوار‌ها اجرا می‌شود و مرحله بعدی محوطه‌سازی است.