به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ لغو ویزای وررزشکاران اسرائیلی توسط دولت اندونزی برای مسابقات جهانی ژیمناستیک باعث شده کل تیم صهیونیستها وارد شوک شود و آرتیوم دولگوپیات، دارنده مدال طلای المپیک توکیو میگوید: این اقدام خیلی آزاردهنده است که در آخرین لحظه ما را راه ندادند. دولت اندونزی به دلیل اعتراضات گسترده مردم و حمایت از فلسطین ویزای ورزشکاران صهیونیست را لغو کرده است.
روز گذشته وزیر گردشگری اندونزی اعلام کرد که ویزای تمام ورزشکاران اسرائیل برای شرکت در مسابقات جهانی ژیمناستیک در جاکارتا را لغو کرده است. شهردار جاکارتا پیش از این اعلام کرده بود که ورزشکاران صهیونیست را به خاطر نسل کشی در غزه به این شهر راه نمیدهد.
حالا نشریه هاآرتص مینویسد که فدراسیون ژیمناستیک اسرائیل علیه دولت اندونزی به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) شکایت کرده است. ورزشکار اسرائیلی که شانس کسب مدال برای صهیونیستها در مسابقات جهانی را دارد، عنوان کرد که یک ماه پیش ویزای تمام اعضای تیم تایید شده بود و «لغو غافلگیرکننده و دقیقه آخری ویزا شوک بزرگی به تیم وارد کرد».