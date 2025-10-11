معمای سلامتی ترامپ ادامه دارد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با گذشت حدود سه ماه از اذعان کاخ سفید به بیماری ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای دومین بار تحت معاینه پزشکان قرار گرفت. شبکه رادیویی-تلویزیونی «آر‌تی‌ای» ایرلند، درباره معاینه ترامپ در بیمارستان نظآمی گزارش منتشر و او را اینطور وصف کرد: «مرد ۷۹ ساله و مسن‌ترین رئیس‌جمهور منتخب تاریخ ایالات متحده.» ترامپ پس از معاینه در بیمارستان نظامی والتر رید در حومه پایتخت به کاخ سفید برگشت و وقتی خبرنگاران از او پرسیدند که معاینه چگونه پیش رفته است، به آنها تبریک گفت. پزشک ترامپ و شان باربابلا، نامه‌ای درباره وضع سلامتی ترامپ نوشت؛ نامه‌ای که کاخ سفید آن را منتشر شد.

این کاپیتان نیروی دریایی آمریکا در نامه اعلام کرد که رئیس‌جمهور آمریکا همچنان «وضعیت سلامت کلی عالی» خود را حفظ کرده است. به گفته باربابلا، معاینه رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که سن قلبی ترامپ تقریباً ۱۴ سال کمتر از سن تقویمی اوست. سن قلبی معیار معتبری برای سنجش نشاط قلبی عروقی از طریق نوار قلب است. وی افزود، مجموعه‌ای از آزمایش‌های معمول انجام شد و ترامپ یک واکسن تقویت‌کننده کووید به‌روز شده و یک واکسن آنفولانزای سالانه دریافت کرد. این اظهارات در حالی منتشر شد که تیر ماه امسال و پس از گمانه‌زنی‌های بسیار درباره وضعیت سلامتی ترامپ، کاخ سفید رسما ابتلای او به یک بیماری را تایید کرده بود.

در بیانیه آن زمان کاخ سفید آمده بود که ابتلای رئیس‌جمهور به بیماری وریدی مزمن (chronic venous insufficiency) تشخیص داده شد. بیماری وریدی مزمن عارضه‌ای است که در آن دریچه‌های داخل برخی رگ‌ها به‌درستی کار نمی‌کنند و باعث تجمع خون در رگ‌ها می‌شوند. علائم این بیماری شامل تورم در ساق یا مچ پا، درد یا گرفتگی عضلات پا، واریس، درد یا تغییرات پوستی است. درمان ممکن است شامل دارو یا در مراحل پیشرفته‌تر، اقدامات پزشکی باشد. شبکه «آر‌تی‌ای» در گزارش امروز خود نوشت: «آقای ترامپ بار‌ها به دلیل عدم شفافیت در مورد سلامتی‌اش، متهم به عدم شفافیت شده است. به روایت این رسانه ایرلندی، ترامپ برای پنهان کردن کبودی دست راستش، «مرتباً در رویداد‌ها و نشست‌های عمومی روی دستش با آرایش غلیظ دیده می‌شود.»