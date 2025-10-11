En
پزشکیان: پنل‌های خورشیدی نباید در گمرک بمانند

ساخت نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند هم مشکل کمبود برق را برطرف کند، هم در حفاظت از محیط زیست نیز نقش داشته باشد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس جمهور با بیان اینکه می‌توان تمام قرارداد‌های منعقد شده برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را در عرض یک سال به مرحله اجرا و افتتاح رساند، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند، قدم بسیار بزرگی در حفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود.

مسعود پزشکیان در مراسم افتتاح ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و آغاز عملیات اجرایی ۴۵۰ مگاوات برق خورشیدی، بر ضرورت تسریع در ساخت این نیروگاه‌ها تأکید و اظهار کرد: دولت آماده برطرف کردن هر مانعی در برابر تسریع ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و رفع ناترازی برق در کشور و تسهیل بستر فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است.

رئیس جمهور تصریح کرد: باید به گونه‌ای پیش برویم که در تابستان سال آینده هیچ کارخانه‌ای با کمبود برق مواجه نشود و این در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

پزشکیان به اهمیت انرژی در زندگی امروز بشر اشاره کرد و گفت: بخش‌های تولید و سایر اجزای زندگی در شرایط امروز به انرژی وابسته هستند و ضرورت دارد که تمام پروژه‌های مرتبط با افزایش تولید انرژی، از جمله ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را با سرعت پیش ببریم. استانداران مجوز‌های صادر شده بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه را با دقت پیگیری و در صورتی که مانع و مشکلی در مسیر بود، هر چه زودتر برطرف کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه می‌توان تمام قرارداد‌های منعقد شده برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی را در عرض یک سال به مرحله اجرا و افتتاح رساند، خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌هایی که از سوی وزارت نیرو منتشر شده است، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل کمبود برق در کشور را برطرف کند، قدم بسیار بزرگی در حفاظت از محیط زیست نیز خواهد بود؛ چرا که میزان تولید گاز‌های گلخانه‌ای را در کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد و این اهمیت توجه به ساخت نیروگاه خورشیدی را مضاعف می‌سازد.

پزشکیان بر تمرکز بیشتر برای ساخت نیروگاه خورشیدی در جنوب کشور تأکید و اظهار کرد: با توجه به برنامه‌ریزی گسترده دولت برای توسعه در سواحل جنوبی و نیاز به احداث آب شیرین در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در این مناطق اهمیت بیشتری دارد و به توسعه این مناطق کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از استانداران مبنی بر وجود موانعی در مسیر ترخیص پنل‌های خورشیدی در گمرک تأکید کرد: بر اساس مصوبه‌ای که سران قوا داشته‌اند هیچ پنل خورشیدی نباید در گمرک بماند و در صورتی که با چنین مسئله‌ای مواجه هستید، فورا اطلاع دهید که مشکل را حل کنیم.

پیش از سخنان رئیس جمهور، علی‌آبادی وزیر نیرو در توضیح افتتاح‌های امروز اظهار کرد: امروز ۲۵۰ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افتتاح می‌شود و عملیات اجرایی ۴۰۰ مگاوات نیروگاه هم آغاز خواهد شد.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: با افتتاح‌های امروز مجموع برق تولیدی توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور به ۲ هزار و ۵۵۰ مگاوات خواهد رسید که برق مصرفی ماهیانه ۱۴۵ هزار خانواده ایرانی را تأمین خواهد کرد.

در این مراسم استانداران چند استان کشور نیز به صورت ویدیوکنفرانس به ارائه توضیحاتی درباره فرآیند ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های تحت مدیریت خود پرداختند.

ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
2
1
پاسخ
پنلهای خورشیدی واس ماس نباید تو گمرک بمونن
