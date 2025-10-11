آخرین خبر از وضعیت مسکن در کشور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازارهای طلا و ارز به دلیل نقدشوندگی فعلا رونق دارند و مسکن در رکود به سر میبرد، هشدار داد که این وضعیت پایدار نخواهد بود. مسکن همواره به عنوان بازاری امن و مصرفی شناخته شده و رکود فعلی، در کنار تورم هفت سال اخیر، تنها در صورتی تغییر خواهد کرد که صنعت و تولید به عنوان جایگزین، به سوددهی برسند که متاسفانه در شرایط کنونی چنین وضعیتی وجود ندارد.
این کارشناس اظهار کرد: علت عمده پیچیدگی بازارها شرایط سیاسی کشور است. در هیچ دورهای شرایط سیاسی و اقتصادی کشور مثل امروز گرگ و میش نبوده است که ندانیم صبح است یا شب. این مساله باعث شده خیلی از سرمایهگذارانی که در زمینه مسکن و ساختمان کار میکردند این بازار را رها کنند. به نظر میرسد بیثباتی و ابهام درخصوص آینده اقتصاد کشور در ذهن مردم ما جا گرفته و این ذهنیت بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است.
وی افزود: از طرف دیگر سطح اشتغال موثر در کشور پایین آمده است. مردم به سمت بازارهایی میروند که سودآوری و نقدشوندگی دارد و دستشان را در انتخاب سریع و لحظهای باز میگذارد. منطق اقتصادی افراد به آنها میگوید در حال حاضر باید ارز، رمزارز و طلا خریداری کنند؛ چرا که میخواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
کوچ فعالان صنعت ساختمان به بازارهای دیگر
وقتی در بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، گردش مالی نداریم اقتصادمان ضعیف و آسیبپذیر میشود.
کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به خروج تدریجی فعالان حوزه ساختوساز از فعالیتهای مرسوم خود اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از نیروهای متخصص و فعالان این صنعت به دلیل شرایط موجود، به بازارهای دیگر روی آوردهاند. به گفته وی، بخشی از این افراد به مهاجرت فکر میکنند و عملاً نیمی از فعالیت و سرمایه آنها خارج از کشور قرار دارد. همچنین، بخش قابل توجهی از سرمایهها به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و رمزارز سوق پیدا کرده که این موضوع تأثیر منفی قابلتوجهی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
این کارشناس تاکید کرد: وقتی در بخش مسکن به عنوان یک حوزه پیشران، گردش مالی نداریم اقتصادمان ضعیف و آسیبپذیر میشود. علیرغم هشدارها و دلسوزیها یک فضایی در کشور بوده که به صنعت ساختمان توجه نکرده است. حالا یا مجبور بوده یا علت دیگری داشته مشخص نیست، اما فعالیتهایی که برای رونق مسکن باید انجام میشده صورت نگرفته است.
وی اظهار کرد: هر کشوری در دنیای امروز باید از اقتصاد جهان در لحظه بهره ببرد. ما الان آن ارتباط را نداریم و دنیا به نوعی در مقابل ما ایستاده است. علیه کشور سیاهنمایی میشود و این آثار روانی بر فضای سرمایهگذاری میگذارد. بعد سیاسی بر اقتصاد ما اثر مهمی ایجاد کرده است. البته در بعد درونی فعالیتهای معمولی توسط مردم انجام میشود ولی مصرف و تولید با یکدیگر هماهنگ نیستند. تولیدکننده به بالاترین قیمت، محصول میسازد و تقاضایی برای آن وجود ندارد.
خودرو و طلا نقدشوندگی بهتری نسبت به مسکن دارد
کارشناس اقتصاد و مسکن درباره وضعیت بهتر بازارهای طلا، ارز و خودرو نسبت به مسکن گفت: خودرو و طلا قابلیت نقدشوندگی بهتری نسبت به مسکن دارد و اعداد و ارقام آن نیز بسیار کمتر از مسکن است. با سرمایه کوچک و متوسط میتوان خودرو خریداری کرد، اما مسکن اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه رکود تورمی بازار مسکن نیز ادامه پیدا میکند، گفت: مسکن یک نیاز اساسی است که نمیتوان از آن گریخت. همه به دنبال سرپناه هستند. به هرحال بخش عمدهای از سرمایهگذاری مردم، همیشه مسکن بوده است. بیثباتی و بلاتکلیفی فعلی و حرکت نقدینگی هولناک کشور به سمت بازارهای دیگر، مقداری رشد قیمت مسکن را به تاخیر انداخت، ه، اما اینطور نیست که این رشد برای همیشه متوقف شده باشد.
به گفته این کارشناس با افزایش حجم نقدینگی کشور، قیمت مسکن نیز بالا میرود. همیشه هم بازار نسبی خود را داشته و دارد. رکود و تورم با هم در بازار مسکن عجین شده و پیشبینی من ادامه همین وضعیت رکود و تورم است. مگر اینکه تولید رونق بگیرد. تا زمانی که صنایع و تولیدی نداشته باشیم که سود ایجاد کند این معضل در بازار مسکن باقی میماند. دولت باید یک جایگزین سودمند به جای مسکن ایجاد کند. الان در شرایط بحران اقتصادی فقط همین بازارهای طلا، ارز و مسکن وجود دارد.
وی با اشاره به رکود یک سال اخیر بازار ملک خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران منتظر شرایط باثبات به لحاظ اقتصاد سیاسی هستند. چیزی به عنوان سرمایهگذار ایدئولوژیک وجود ندارد، سرمایهگذار دنبال سود است. قانون بازار و پول میگوید که فعلا طلا و ارز سود بهتری نسبت به مسکن دارد.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تعیینتکلیف وضعیت سیاسی کشور در شرایط کنونی جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. نباید اقتصاد کشور در وضعیت گرگ و میش و بلاتکلیفی قرار گیرد، چرا که چنین وضعیتی به اقتصاد آسیب میزند. در عین حفظ عزت و کرامت ملی، باید به دنبال گسترش ارتباطات و تعاملات بینالمللی بود، چراکه هرچه کشور در عرصه جهانی متصلتر باشد، وضعیت اقتصادی نیز بهبود بیشتری خواهد یافت.