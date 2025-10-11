به گزارش تابناک به نقل از فوتبال ۳۶۰؛ مسئولان باشگاه استقلال امیدوارند که دفاعیه‌شان پذیرفته شود و دستوری موقت برای توقف محرومیت فعالیت‌شان در پنجره نقل‌وانتقالات صادر گردد.

استقلالی‌ها بعد از گذراندن یک پنجره نقل‌وانتقالاتی رویایی و جذب ستاره‌های پرآوازه و دگرگون‌کردن فهرست نفرات تیم‌شان، حالا با یک بحران بزرگ مواجه شده‌اند و آن‌هم موضوع بسته‌شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی‌شان است؛ اتفاقی که در نگاه اول به نظر می‌رسید با پرداخت مطالبات منتظر محمد برطرف خواهد شد و محرومیت ایجاد شده از بین می‌رود، اما بررسی‌های تکمیلی نشان داد که این‌بار شرایط متفاوت از گذشته است و آبی‌ها با پرداخت مطالبات یار عراقی خود هم نمی‌توانند پنجره نقل‌وانتقالاتی‌شان را باز کنند.

مدیران باشگاه استقلال سعی کرده‌اند تا سیاست سکوت را در قبال وضعیت پیش‌آمده اتخاذ کنند؛ هر چند که مدیران پیشین در مصاحبه‌های اخیر خود سعی‌شان بر این بوده که دیگری را مقصر فاجعه رخ داده معرفی نمایند. آنچه در مقطع فعلی مشخص است اینکه استقلال با یک ابربحران مواجه شده و حتی پرداخت جریمه ۳۰ میلیاردی هم نمی‌تواند برای آبی‌ها نجات‌بخش باشد و آنها باید با ارسال لوایح دفاعی قدرتمند بتوانند از موضع خود دفاع کنند و شرایط را به سود خود برگردانند.

آبی‌پوشان امید زیادی به برد حقوقی ندارند، اما ...

استقلالی‌ها که به‌واسطه فسخ‌های غیرمجاز سریالی از فعالیت در پنجره زمستانه پیش‌رو و تابستانه فصل آینده محروم شده‌اند، حالا درخواست فرجام‌خواهی خود از رأی صادره از سوی کمیته انضباطی فیفا را به دادگاه عالی ورزش «CAS» برده‌اند و امیدوارند در این دادگاه شرایط تغییر کند؛ البته که گفته می‌شود با توجه محتویات پرونده و شواهد موجود علیه باشگاه استقلال، آبی‌ها شانس زیادی برای پیروز شدن ندارند، اما تلاش‌شان بر این است که بتوانند حداقل دستور موقت بگیرند.

مدیران باشگاه استقلال با توجه به مشکلاتی که عمق ترکیب تیم‌شان دارد و عملکرد ضعیف برخی بازیکنان، در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد تغییر در لیست نفرات تیم در پنجره زمستانه هستند، اما این تغییرات منوط به صدور مجوز از سوی فیفا برای بازگشایی پنجره‌شان است؛ اتفاقی که فعلاً رخ نداده و حکم صادره از سوی کمیته انضباطی فیفا را هم فقط دادگاه عالی ورزش می‌تواند بشکند که استقلالی‌ها امیدوارند ادله کافی را برای شکسته‌شدن حکم ارائه نمایند.

تکرار سناریوی بیرانوند برای استقلالی‌ها؟

علیرضا بیرانوند اخیراً با ارائه ادله‌ای مستدل توانست محرومیت ایجاد شده علیه خود را متوقف کند و به چرخه مسابقات باشگاهی و ملی بازگشت؛ آن‌هم در حالی‌که با دستور موقت از سوی دادگاه عالی ورزش، مجوز بازگشت بیرانوند صادر شد. در چنین شرایطی، استقلالی‌ها هم امیدوارند که سناریوی بیرانوند برای‌شان تکرار شود و بتوانند با دریافت دستور موقت از دادگاه عالی ورزش، شرایط پرونده را به سود خود تغییر بدهند و شاهد بازگشایی موقت پنجره نقل‌وانتقالاتی تیم‌شان باشند.

استقلالی‌ها از چند سند و مدرک مهم در لایحه ارسالی خود به دادگاه عالی ورزش استفاده کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به حضور منتظر محمد در تمرینات آلومینیوم و نامه‌نگاری‌های انجام شده برای جذب او از سوی ۲ باشگاه آلومینیوم و مس اشاره داشت. با این وجود، در طرف مقابل هم منتظر محمد پیرامون فسخ قرارداد یک‌طرفه‌ای که از سوی باشگاه انجام شده، ادله‌ای دارد که باید دید فرجام این دعوای حقوقی چه خواهد شد و در مسیر دریافت دستور رفع محرومیت موقت، آبی‌ها می‌توانند موفق عمل کنند یا خیر.