معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران از عقب‌ماندگی مدارس در حوزه ایمنی خبر داد و گفت: از میان بیش از ۶۴۲۰ مدرسه و مهدکودک تهران، تنها سه مورد موفق به دریافت تأییدیه نهایی ایمنی شده‌اند که ضعف اعتبارات و بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ایمنی مهم‌ترین عوامل این وضعیت است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کامران عبدولی با اشاره به وضعیت ایمنی مدارس گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان، ایمنی مدارس و مهدکودک‌ها است.

وی توضیح داد: نسبت به سایر ساختمان‌ها، مدارس در زمینه ایمنی عقب‌تر هستند و پیشرفت قابل توجهی نداشته‌اند، در حالی که ساختمان‌های درمانی، تجاری و مسکونی جدید اقدامات مناسبی در این زمینه انجام داده‌اند.

عبدولی افزود: دلیل این عقب‌ماندگی عمدتاً مربوط به مسائل نقدینگی و اعتبارات است و امیدواریم که با همکاری خیرین، مجموعه آموزش و پرورش و سایر منابع مالی، اعتبارات لازم برای ارتقای ایمنی مدارس در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد که اجرای اقدامات ایمنی می‌تواند به صورت فازبندی شده و مرحله‌ای انجام شود و سازمان آتش‌نشانی آمادگی ارائه دستورالعمل‌های لازم برای فازبندی را دارد.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران آمار مدارس و مهدکودک‌های تحت پوشش شهر تهران را اعلام کرد و گفت: ۶۴۲۰ مدرسه به طور تقریبی شامل ۱۵۰۴ مهدکودک و پیش‌دبستانی، ۲۰۵۰ مدارس ابتدایی، متوسطه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش ۲۳۸۳ مدرسه و تعداد مدارس کودکان استثنایی و متوسطه استثنایی نیز مجموعا ۸۸ است که از مجموع این مدارس، ۲۹۱۳ واحد غیر دولتی و ۳۱۲۹ واحد دولتی هستند.

عبدولی یادآور شد که سازمان آتش‌نشانی طی سال‌های گذشته این مدارس را چندین بار بازدید کرده، اخطار‌ها و دستورالعمل‌های لازم را ارائه داده و تلاش کرده تا پرونده‌هایی برای ارتقای ایمنی تشکیل شود. با این حال، تاکنون ۴۳ پرونده تشکیل شده و تنها سه مورد به تأییدیه نهایی رسیده‌اند و بقیه اقدامات مؤثر تاکنون اجرایی نشده است.

وی افزود: انتظار می‌رود با اقدامات کم‌هزینه مانند آموزش عمومی مربیان و مدیران مدارس، آموزش آتش‌نشانی داوطلبانه و مراجعه ایستگاه‌ها، اقدامات ایمنی در مدارس پیشرفت کند. این آموزش‌ها می‌توانند به جلوگیری از توسعه آتش در مراحل اولیه کمک کنند و رفتار‌های پرخطر را کنترل نمایند.

عبدولی با اشاره به گزارش‌های آتش‌سوزی در مدارس گفت: بخش عمده حوادث در سال‌های گذشته ناشی از اتصالی برق، منابع حرارتی، شعله باز، بخاری‌ها و تجهیزات استاندارد نشده بوده است. همچنین برخی حوادث ناشی از جوشکاری، برشکاری، سقوط از ارتفاع، استفاده نادرست از مواد و چاه‌ها و مشکلات مربوط به آزمایشگاه‌ها، موتورخانه‌ها و انبارداری گزارش شده است.

وی تأکید کرد: نصب سیستم‌های اعلام حریق در مدارس با بیش از دو یا سه طبقه یا فضا‌های پنهان می‌تواند کمک قابل توجهی به کنترل حریق داشته باشد.

معاون پیشگیری آتش‌نشانی تهران افزود: امیدواریم با همکاری خیرین، والدین و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش بتوانیم مدارس را به سرعت ایمن‌سازی کنیم و سازمان آتش‌نشانی آمادگی ارائه مشاوره و اجرای فازبندی این اقدامات را دارد.

عبدولی همچنین یادآور شد: تفاهمنامه‌ای بین سازمان آتش‌نشانی، اداره کل آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس تهران وجود دارد که در آن تمام موارد مربوط به ارتقای ایمنی ساختاری و عملیاتی مدارس مطرح شده و قابل پیگیری است.

معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی تهران درباره آموزش‌های ایمنی مدارس توضیح داد: این آموزش‌ها جدی گرفته شده و حتی طرح پایلوت در منطقه ۱۰ تهران اجرا شده است، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی در ایمنی مدارس مشاهده نشده است.

وی افزود: امیدواریم همان‌طور که در مراکز درمانی موفق شدند پرونده ساختمان‌های ناایمن را طی چند سال آینده ببندند، آموزش و پرورش نیز اقدامات لازم را آغاز کند.

عبدولی تأکید کرد: با توجه به ساختار و تعداد طبقات مدارس، ارتقای ایمنی آنها هزینه کمتری نسبت به سایر ساختمان‌ها دارد و با همکاری همه نهاد‌ها می‌توان به نتایج قابل توجهی رسید. مهم‌ترین نیاز، همت و اراده مسئولان و مدیران برای اجرای اقدامات ایمنی است تا تغییرات لازم در مدارس انجام شود.

وی همچنین یادآور شد: در ساختمان‌های جدیدی که توسط سازمان نوسازی و اداره کل آموزش و پرورش ساخته می‌شوند، باید قبل از بهره‌برداری، ضوابط ایمنی به طور کامل در فاز‌های مختلف کنترل و بررسی شوند. سازمان آتش‌نشانی آمادگی همکاری کامل برای این امر را دارد.

عبدولی درباره سایر مراکز آموزشی و خوابگاه‌ها نیز گفت: برخی آموزشگاه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی و موسسات کمک آموزشی در سطح شهر شرایط مناسبی از نظر ایمنی ندارند. این ساختمان‌ها از نظر مالی مستقل هستند و لازم است به طور جدی اقدامات ایمن‌سازی در آنها انجام شود.

وی تأکید کرد: بسیاری از این مراکز با تغییر کاربری ساختمان‌های دیگر مواجه هستند و این تغییرات می‌تواند باعث شود ساختمان‌ها ظرفیت، تحمل و باربری جمعیت جدید یا کاربران جدید را نداشته باشند، که در زمان بروز خطر، مشکلات جدی ایجاد می‌کند و ممکن است افراد نتوانند از خود دفاع کنند.

عبدولی در پایان گفت: رفع این مشکلات ایمنی برای جلوگیری از خطرات جدی ضروری است و سازمان آتش‌نشانی در این زمینه آماده همکاری و ارائه مشاوره است.