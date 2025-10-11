En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روزهای سخت بازیگر جومونگ در مبارزه با سرطان

پارک تام هی، بازیگر نقش سولان در سریال «افسانه جومونگ» برای اولین بار به‌طور علنی از تجربه‌ی مبارزه با سرطان سخن گفت و از فشارهای روحی و جسمی شدیدی که خودش و خانواده‌اش در این مسیر تحمل کردند پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۳۳۶۲۵
| |
1680 بازدید
|
۱
روزهای سخت بازیگر جومونگ در مبارزه با سرطان

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ پارک تام هی، بازیگر نقش سولان در سریال «افسانه جومونگ» برای اولین بار به‌طور علنی از تجربه‌ی مبارزه با سرطان سخن گفت و از فشار‌های روحی و جسمی شدیدی که خودش و خانواده‌اش در این مسیر تحمل کردند پرده برداشت.

او در تاریخ ۳ سپتامبر، در ویدیویی با عنوان «اولین افشا! داستانی که ۸ سال به کسی نگفتم» در کانال یوتیوب «Make Us New» ظاهر شد. در این گفت‌وگوی صمیمی، پارک بازگو کرد که در ماه مه ۲۰۱۷ و پس از یک چکاپ پزشکی – به پیشنهاد پزشکی که در جلسه‌ی اولیا و مربیان ملاقات کرده بود – متوجه شد به سرطان مبتلاست.

او لحظه‌ی شنیدن این خبر را چنین توصیف کرد: «احساس کردم قلبم افتاد و دوباره بالا پرید. از همان لحظه من یک بیمار سرطانی شدم.» در آن زمان او ۴۰ سال داشت و مادر دو فرزند کوچک بود. پارک افزود: «به بچه‌ام نگاه کردم و حتی نتوانستم گریه کنم. تنها چیزی که به ذهنم می‌رسید این بود: ‘حالا باید چه کار کنم؟ ’»

پارک گفت که این خبر را از بیشتر اعضای خانواده پنهان کرده و تنها با خواهر بزرگ‌ترش در میان گذاشته است. او توضیح داد: «آن‌قدر درد داشتم که فکر می‌کردم می‌میرم. نمی‌خواستم دیگران هم با دانستن این موضوع رنج بکشند.» او اعتراف کرد که یکی از دردناک‌ترین بخش‌های این مسیر، ترس از تنها گذاشتن فرزندانش بود.

در ابتدا پزشکان فکر می‌کردند سرطان هنوز در مراحل اولیه است، اما هنگام عمل جراحی مشخص شد که بیماری به سایر نقاط بدن هم سرایت کرده است

پارک تحت یک عمل جراحی بزرگ قرار گرفت و پس از آن دوره‌ی شیمی‌درمانی را آغاز کرد؛ مرحله‌ای که او آن را لحظه‌ی واقعی بیمار شدن توصیف می‌کند: «فرو ریختم و گریه کردم.»

با وجود تمام این سختی‌ها، پارک همچنان به انجام معاینات منظم ادامه می‌دهد و بر روند بهبودی خود تمرکز دارد. او که در سال ۲۰۰۸ با همسر تاجرش ازدواج کرده، اکنون مادر یک پسر و یک دختر است.

داستان پارک تام هی با بسیاری از بینندگان همدلی برانگیخته و نشان داده است که چهره‌های مشهور نیز در پشت صحنه با مبارزات خاموشی روبه‌رو هستند؛ مبارزاتی که نیازمند قدرت و استقامتی عظیم است تا دور از نورافکن‌ها دوام بیاورند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سریال جومونگ بازیگر سرطان چکاپ پزشکی
جانبداری معنی دار وزارت راه و شهرسازی از «شرکت عمران پردیس» / تحویل واحد‌ها بدون آب، برق و گاز
تهدید تازه اتحادیه اروپا علیه صادرات فولاد/ چه بر سر صنایع فولادی می‌آید؟
بانک مرکزی علیه کسب‌وکارهای دیجیتال/ پشت پرده بسته‌شدن درگاه‌های پرداخت؛ ناکامی یا خیانت؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حال محمد کاسبی در بیمارستان وخیم شد
پژمان جمشیدی در لباس دامادی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
آرزوی سلامتی برای ایشان داریم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»
نیروی نیابتی جدید ایران در سوریه؛ تهران خلأ حزب الله لبنان در سوریه را پر می‌کند
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس
آوازخوانی احساسی مادربزرگ 116 ساله ایرانی
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر
ادعای اسرائیل درباره توقیف محموله تسلیحات ایرانی
جزئیات جدید از مکالمه مهم پوتین و نتانیاهو درباره ایران؛ سفیر ایران همه مکالمه را شنید!
لقب جدید برای هادی چوپان در مسترالمپیا
لحظه به لحظه با توافق آتش بس غزه/پیکر یحیی السنوار و برادرش تحویل داده نمی‌شود/ ترامپ: حمله به ایران توافق را نزدیک کرد!
سرهنگ آمریکایی: اسرائیل قبل از 2026 به ایران حمله می‌کند
بیوگرافی بهروز تابانی، «هرکول ایرانی»
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟
بحران سانروف شاهین؛ سایپا سانروف را حذف کرد
روی آنتن صداوسیما: حمله هفت اکتبر حماس پاس گل حمله به ایران بود!
اعلام آمادگی مجدد زنگنه برای مناظره با جلیلی  (۱۲۶ نظر)
اعلام آمادگی پاکستان برای جنگ کنار ایران با اسرائیل!  (۱۱۰ نظر)
ادعای نتانیاهو برای توجیه دور تازه حمله به ایران  (۱۰۳ نظر)
حمله اسرائیل به ایران قطعی است؛ قرار بود 31 شهریور انجام شود، به آبان افتاد!  (۸۸ نظر)
آمریکا و اسرائیل معتقدند ضربه جدید به ایران هزینه سنگین ندارد/ مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا زود به بن بست می‌رسد  (۸۲ نظر)
بازتاب‌ اعتراض دانشجویان همدانی!/ مزاحمت‌های دانشجویان عراقی برای دختران واقعی است؟  (۸۲ نظر)
فرمول ترامپ برای غزه؛ صلح با تضمین تونی بلر  (۷۸ نظر)
رفت و آمد تسلیحات در منطقه برای ایجاد ترس است/هیچ یک از اتباع افغانستانی نفوذی نبودند  (۶۷ نظر)
ظریف: موشک مهم است اما مردم مهم‌تر!  (۶۵ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۲ نظر)
تماس عراقچی و ویتکاف و توافق درباره شروع مذاکرات؛ برگزاری نشست‌های محرمانه در عمان یا قطر  (۶۰ نظر)
تلویزیون ترکیه: اردوغان به خاطر اف 35 ایران را تحریم کرد، ایران هم گاز را می‌بندد + زیرنویس  (۴۹ نظر)
خانه‌تکانی دیرهنگام علی‌آبادی زیر تیغ استیضاح! /ماندن او به صلاح دولت نیست  (۴۳ نظر)
مجلس پیگیر مصادره اموال ایران در «پرونده کرسنت»/ وزیر نفت به مجلس فراخوانده شد  (۳۹ نظر)
روسیه ۲ - ایران یک؛ شکستی دیگر برای تیم ملی با امیر قلعه‌نویی  (۳۹ نظر)
tabnak.ir/005aw5
tabnak.ir/005aw5