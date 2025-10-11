روزهای سخت بازیگر جومونگ در مبارزه با سرطان

به گزارش تابناک به نقل از برترین ها؛ پارک تام هی، بازیگر نقش سولان در سریال «افسانه جومونگ» برای اولین بار بهطور علنی از تجربهی مبارزه با سرطان سخن گفت و از فشارهای روحی و جسمی شدیدی که خودش و خانوادهاش در این مسیر تحمل کردند پرده برداشت.
او در تاریخ ۳ سپتامبر، در ویدیویی با عنوان «اولین افشا! داستانی که ۸ سال به کسی نگفتم» در کانال یوتیوب «Make Us New» ظاهر شد. در این گفتوگوی صمیمی، پارک بازگو کرد که در ماه مه ۲۰۱۷ و پس از یک چکاپ پزشکی – به پیشنهاد پزشکی که در جلسهی اولیا و مربیان ملاقات کرده بود – متوجه شد به سرطان مبتلاست.
او لحظهی شنیدن این خبر را چنین توصیف کرد: «احساس کردم قلبم افتاد و دوباره بالا پرید. از همان لحظه من یک بیمار سرطانی شدم.» در آن زمان او ۴۰ سال داشت و مادر دو فرزند کوچک بود. پارک افزود: «به بچهام نگاه کردم و حتی نتوانستم گریه کنم. تنها چیزی که به ذهنم میرسید این بود: ‘حالا باید چه کار کنم؟ ’»
پارک گفت که این خبر را از بیشتر اعضای خانواده پنهان کرده و تنها با خواهر بزرگترش در میان گذاشته است. او توضیح داد: «آنقدر درد داشتم که فکر میکردم میمیرم. نمیخواستم دیگران هم با دانستن این موضوع رنج بکشند.» او اعتراف کرد که یکی از دردناکترین بخشهای این مسیر، ترس از تنها گذاشتن فرزندانش بود.
در ابتدا پزشکان فکر میکردند سرطان هنوز در مراحل اولیه است، اما هنگام عمل جراحی مشخص شد که بیماری به سایر نقاط بدن هم سرایت کرده است
پارک تحت یک عمل جراحی بزرگ قرار گرفت و پس از آن دورهی شیمیدرمانی را آغاز کرد؛ مرحلهای که او آن را لحظهی واقعی بیمار شدن توصیف میکند: «فرو ریختم و گریه کردم.»
با وجود تمام این سختیها، پارک همچنان به انجام معاینات منظم ادامه میدهد و بر روند بهبودی خود تمرکز دارد. او که در سال ۲۰۰۸ با همسر تاجرش ازدواج کرده، اکنون مادر یک پسر و یک دختر است.
داستان پارک تام هی با بسیاری از بینندگان همدلی برانگیخته و نشان داده است که چهرههای مشهور نیز در پشت صحنه با مبارزات خاموشی روبهرو هستند؛ مبارزاتی که نیازمند قدرت و استقامتی عظیم است تا دور از نورافکنها دوام بیاورند.