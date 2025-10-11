En
قاتلان خاموش شب‌های هرمزگان

شترهای سرگردان، پس از سوخت‌برها به قاتل جاده‌های شرق هرمزگان تبدیل شده‌اند؛ حیواناتی که در دو سال گذشته جان بیش از ۶۰ نفر را گرفته و هنوز راهکار عملی برای مهارشان اجرایی نشده است.
قاتلان خاموش شب‌های هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شتر‌های سرگردان، پس از سوخت‌بر‌ها به دومین عامل مرگبار جاده‌های شرق هرمزگان تبدیل شده‌اند؛ حیواناتی که تنها در دو سال گذشته بیش از ۶۰ نفر را به کام مرگ کشانده‌اند.

شرق هرمزگان همواره با حوادثی نظیر تصادف با سوختبر‌ها و شتر‌های سرگردان خبرساز می‌شود، بی شک پس از سوختبر ها، شتر‌ها رتبه دوم بروز حوادث جاده‌ای به خود اختصاص می‌دهند، عاملی که در روز‌های اخیر جان ۳ جوان سیریکی را گرفت.

در مواجه با این موضوع اولین پرسشی که مطرح میشود این است این است که چرا برای ساماندهی شتر‌هایی که در دو سال گذشته بیش از ۶۰ جان را گرفتند اقدامی جدی صورت نمی‌گیرد

اخیرا در جاسک اقداماتی نظیر نصب شبرنگ، و توقیف یازده شتر صورت گرفته است، اما جاده‌های شرق استان همچنان جولانگاه شتر‌های سرگردان و حادثه آفرین است!

در استان کرمان از سال گذشته توقیف شتر‌های سرگردان عملی شد، اما راهیان شرق هرمزگان همچنان با خطر برخورد به شتر رو به رو هستند.

به تازگی در جاسک جوان‌دیگری بر اثر برخورد با شتر درگذشت.

عبدالله برهان زهی فعال رسانه جاسکی در این باره در یادداشتی نوشت: در روز‌های اخیر، بار دیگر تصادف یک خودرو با شتر سرگردان در جاده‌های شهرستان جاسک، جان چند شهروند بی‌گناه را گرفت؛ حادثه‌ای تلخ که سال‌هاست در این محور تکرار می‌شود، اما هنوز راه‌حل مؤثری برای آن اندیشیده نشده است.

این حوادث، که به یکی از معضلات همیشگی جاده‌های جنوب کشور تبدیل شده، خانواده‌های بسیاری را داغدار کرده است. فعالان اجتماعی و مردم منطقه خواستار ورود جدی دستگاه‌های مسئول و اجرای تدابیر قاطع برای جلوگیری از تکرار حوادث هستند.

وقت آن رسیده است که با تصمیمی عقلانی و فوری، جاده‌های جاسک از خطر شتر‌های سرگردان ایمن شود، پیش از آن‌که نام دیگری به فهرست قربانیان افزوده شود.

در مرداد ماه دادستانی جاسک قوانین پانزده گانه‌ای وضع کرد که بر اساس این مصوبات، مالکان شتر‌ها موظف‌اند نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات و علامت‌گذاری شتر‌های خود اقدام کنند تا امکان شناسایی آنها فراهم شود.

اجرای این بند بر عهده جهاد کشاورزی خواهد بود و دهیاران نیز ملزم به همکاری هستند. در صورتی که پس از پایان مهلت اعلامی، شتری بدون علامت و ساربان در جاده‌ها مشاهده شود، به عنوان شتر مجهول‌المالک تلقی و به نفع دولت ضبط خواهد شد. از سوی دیگر، در صورت وقوع تصادف با شتر، اگر قصور یا سهل‌انگاری از سوی دستگاه‌های مسئول محرز شود، آن نهاد‌ها نیز به عنوان مقصر در پرونده تصادف معرفی و مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

این موضوع در گزارش رسمی تصادف از سوی کارشناس پلیس ذکر خواهد شد. همچنین در این مصوبات تأکید شده است که مسئولانی که در انجام وظایف خود در این زمینه کوتاهی کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

گشت‌های ساربانی

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، گشت‌های ساربانی به صورت مستمر در منطقه فعال خواهند بود و شماره تماس آنها در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا در صورت مشاهده شتر‌های سرگردان، اقدامات لازم به‌سرعت انجام شود.

در صورت وقوع تصادف، مالکین شتر‌ها از طریق نهاد‌های ذی‌ربط شناسایی شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

مشاهده شتر در مسیر‌های حادثه تخلف خواهد بود

حتی اگر تصادفی رخ ندهد، مشاهده شتر در مسیر‌های حادثه‌خیز و ممنوعه تخلف محسوب می‌شود و در صورت نبود ساربان، حیوان به عنوان مجهول‌المالک ضبط خواهد شد.

پس از گذشت دو ماه از از مصوبات دادستان، قاتلین سرگردان همچنان در جاده‌های جاسک پرسه میزنند، این معضل نیازمند هم افزایی دستگاه‌های مربوطه مانند جهاد کشاورزی می‌باشد تا در دنیای مدرن، جان شهروندان به دلیل وجود شتر‌های سرگردان در جاده در خطر نباشد

بر اساس گفته جانشین پلیس راه هرمزگان: تصادف با شتر در ۴ سال اخیر باعث کشته و مجروح شدن بیش از ۱۲۰ نفرشده است و ۷۲ درصد تصادفات با احشام درشب اتفاق می‌افتد و بیشترین تصادفات در جاده‌های شرق استان و حدفاصل دانشگاه هرمزگان تا دوراهی چغازردی - میناب رخ داده است.

چرا دولت قیمت سوخت واقعی نمیکنه؟ اینهمه قاچاق و سوختبر و شوتی و ... قیمت سوخت با کشورهای همسایه یکی شه در عوض پولش به حساب مردم واریز بشه
