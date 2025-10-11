به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح ورزشی، باشگاه لخ پوزنان لهستان ممکن است در آستانه یک دگرگونی گسترده در ترکیب اصلی خود قرار گیرد. رسانههای محلی از احتمال جدایی چند ستاره کلیدی این تیم خبر دادهاند و در میان آنها، نام علی قلیزاده، ملیپوش ایرانی نیز بهعنوان یکی از گزینههای خروج مطرح شده است.
روزنامهنگار لهستانی «میشال کورک» در گزارشی برای وبسایت محلی پوزنان نوشت: «مدیران لخ پوزنان باید هرچه سریعتر درباره آینده چند بازیکن مهم خود تصمیم بگیرند. در حال حاضر تنها لوئیس پالما نیست که پیشنهاد خارجی دارد، بلکه چند بازیکن دیگر نیز از باشگاههای اروپایی پیشنهاداتی دریافت کردهاند و ممکن است دوران حضورشان در لخ رو به پایان باشد.»
به گفته این خبرنگار، در صورتی که لخ پوزنان نتواند در مسیر قهرمانی لیگ لهستان یا صعود در رقابتهای اروپایی گامهای محکمی بردارد، احتمال جدایی این بازیکنان در پنجره زمستانی افزایش خواهد یافت.
منابع نزدیک به باشگاه نیز میگویند برخی از این بازیکنان از ماهها قبل زیر نظر تیمهایی از اروپای غربی بودهاند و مدیران لخ برای جلوگیری از خروج آزاد آنها در پایان فصل، ممکن است با انتقال زودهنگامشان موافقت کنند.
در همین راستا، نام علی قلیزاده بار دیگر در میان گزینههای خروج مطرح شده است. این بازیکن که در پنجرههای نقلوانتقالاتی گذشته نیز تا آستانه بازگشت به پرسپولیس پیش رفت، حالا ممکن است در زمستان پیشرو راهی فوتبال ایران شود؛ انتقالی که میتواند یکی از خبرسازترین جابهجاییهای لیگ برتر باشد.
رسانههای لهستانی همچنین به وضعیت مالی و ساختاری باشگاه لخ اشاره کردهاند و هشدار دادهاند که در صورت تداوم نوسان نتایج تیم، زمستان آینده ممکن است سرآغاز «تغییر نسل» در این باشگاه پرافتخار باشد — تغییری که شاید با جدایی علی قلیزاده کلید بخورد.