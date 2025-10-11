پیکر فرمانده شهید محمدهاشم سلطانی شناسایی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار شهید محمدهاشم سلطانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس استان گلستان بود که بعد از شهادت در عملیات کربلای چهار، پیکر مطهرش در منطقه‌ام البابی جا ماند. پیکر این شهید بعد از ۳۹ سال توسط کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیرو‌های مسلح کشف و شناسایی شد. لحظاتی پیش سردار باقرزاده به همراه فرمانده سپاه استان گلستان با حضور در منزل شهید سلطانی، خبر کشف و شناسایی را به اطلاع خانواده رساندند. پیکر شهید سلطانی ۱۳ مهر ماه همراه با پیکر مطهر ۴۵ شهید دوران دفاع مقدس از مرز بین‌المللی شلمچه وارد کشور شد. در مراسم استقبال از پیکر این شهدا جمعی از مردم استان گلستان با لباس محلی حضور داشتند.

در جریان تفحص پیکر‌های مطهر شهدای دفاع مقدس در عملیات برون‌مرزی، پیکر مطهر ۴۶ شهید تفحص شد که این پیکر‌ها ۱۳ مهر ماه از مرز بین‌المللی شلمچه وارد کشور شد. این شهدای عزیز مربوط به عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۱، محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر، بدر، رمضان و تک پشتیبانی در عملیات والفجر ۸ هستند که پیکر‌های مطهرشان در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شرق دجله، جزیره مجنون، شلمچه، جزایر‌ام‌الرصاص و‌ام‌البابی تفحص شده است.