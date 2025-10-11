زمان اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری ۱۴۰۴ مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا اواسط این هفته اعلام خواهد شد.
براساس آمار شرکت کنندگان در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه در مجموع تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کردهاند که از این تعداد ۹۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته شدند.
در مجموع بیش از ۵۶۰ هزار نفر برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ انتخاب رشته کردهاند که به این آمار افرادی که فقط برای کدرشته محلهای دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کردهاند نیز اضافه میشود.