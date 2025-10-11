دختر اکبر طبری درگذشت

دکتر سمانه اتباعی طبری، متخصص بیهوشی – دختر اکبر طبری، معاون خبرساز قوه قضائیه در دوران آملی لاریجانی – درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز، دکتر فرهاد تیمورزاده، پزشک، که این خبر را داده است، در پاسخ به انصاف نیوز به علت آن اشاره‌ای کرد.

او در این باره البته در صفحه‌ی شخصی خود در توضیحی مبهم نوشته است: «به گمان من این فوت بار دیگر ضعف شدید حمایت‌های روانی و مسیر‌های ناکارآمد دانشگاه‌ها و خانواده‌ها در رویکرد به این اتفاقات و تمرکز بر سانسور‌های خبری به جای علت‌یابی اصلی و پرداختن به معلول‌ها را به اثبات رساند».