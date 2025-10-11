En
دختر اکبر طبری درگذشت

دکتر فرهاد تیمورزاده، پزشک، خبر این درگذشت را داده است.
دختر اکبر طبری درگذشت

 

دکتر سمانه اتباعی طبری، متخصص بیهوشی – دختر اکبر طبری، معاون خبرساز قوه قضائیه در دوران آملی لاریجانی – درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از  انصاف نیوز، دکتر فرهاد تیمورزاده، پزشک، که این خبر را داده است، در پاسخ به انصاف نیوز به علت آن اشاره‌ای کرد.

او در این باره البته در صفحه‌ی شخصی خود در توضیحی مبهم نوشته است: «به گمان من این فوت بار دیگر ضعف شدید حمایت‌های روانی و مسیر‌های ناکارآمد دانشگاه‌ها و خانواده‌ها در رویکرد به این اتفاقات و تمرکز بر سانسور‌های خبری به جای علت‌یابی اصلی و پرداختن به معلول‌ها را به اثبات رساند».

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
7
پاسخ
عجببببب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
16
پاسخ
دكتر تيمورزاده هم با اين نوع خبررساني و اين متن ما را گيج كرد
ناشناس
|
France
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
4
2
پاسخ
روحش شاد
kh
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
13
پاسخ
آقای دکتر تیمور زاده لطفا صریح و بی حاشیه بفرمایید ببینیم چی گفتید؛
اینقد حرف را پیچانده اید که از حالت مبهم به حالت اغماء رفته است !!!
پاسخ ها
ناشناس
| France |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
حالا هرچی.. تهش اینه بنده خدا برحمت خدا رفته .روحش شاد و یادش گرامی
مهمان دنیا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
با سلام
منظورش این بوده که وقتی طرف با پول بیت المال درس خوند و مدرکگرفت دیگه نیازی نیست تعهد خدمت بده میتونه یکراست بره آمریکا برای اونها کار کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
8
پاسخ
عجب پس هزاران دوست هم در لواسان داشته باشی نمیتونن جلوی مرگ کسی رو بگیرن ؟ در عجبم از انسان که به جای خدای متعال روی دوستان لواسان حساب میکنه یارالعجب
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
خدا رحمتش کند آن شاالله سهمیه ای نبوده .
