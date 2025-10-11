En
یوان چین: رقیب اصلی دلار در بازار جهانی

ایجاد «مبادلات ارزی مبادله‌ای» (Currency Swap Lines) با ده‌ها کشور، به شرکای تجاری اجازه می‌دهد مستقیم با یوان معامله کنند.
یوان چین: رقیب اصلی دلار در بازار جهانی

یوان چین از دلار آمریکا پیشی گرفته و به پرکاربردترین ارز در معاملات فرامرزی ‎چین تبدیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ برای اولین بار، در معاملات فرامرزی چین‌و پرداخت‌ها و دریافت‌های بین‌المللی، استفاده از یوان از دلار آمریکا پیشی گرفته و به ارز اصلی تبدیل شده است، هم اکنون سهم یوان از تقریباً صفر در سال ۲۰۱۰ به حدود ۵۳ درصد در تبادلات جهانی رسیده که رشد انفجاری محسوب می‌شود.

چین سال‌هاست به طور سیستماتیک در حال گسترش استفاده از یوان در تجارت بین‌الملل است. 

ایجاد «مبادلات ارزی مبادله‌ای» (Currency Swap Lines) با ده‌ها کشور، به شرکای تجاری اجازه می‌دهد مستقیم با یوان معامله کنند.

تحریم‌های مالی آمریکا علیه روسیه (پس از جنگ اوکراین) و تهدید مشابه برای چین، به پکن هشدار داد که وابستگی به سیستم مالی دلاری ریسک بزرگی است.

این موضوع، انگیزه‌ای قوی برای غیردلاری‌سازی (De-dollarization) ایجاد کرد.

سرانجام «یوان» چین از «دلار» آمریکا پیش افتاد

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
عبارت سرانجام در تیتر درست نیست، قبلا این اتفاق افتاده بهتره بنویسید بازگشت مجدد، پیشی گرفتن دوباره و ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
در طول تاریخ معمولا جنگ ها منشا اقتصادی داشته اند با این حساب برخورد آمریکا با چین اجتناب ناپذیر است.
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
1
1
پاسخ
چین با دارا بودن هزاران میلیارد دلار ذخیره ارزی یکی از بزرگترین دارندگان دلار در سراسر دنیاست
با پشتوانه همین دلار داره با یوآن خودش در دنیا معامله می کنه
خیلی اوقات خیلی از بازرگانان چینی درخواست دلار دارند در معاملات
ترا خدا آدرس غلط ندهید!
خرید جنس با یوآن 13درصد گرانتر از دلار هستش به خاطر مشوق های صادراتی
هم خریداران
هم فروشندگان معامله با دلار رو ترجیح می دهند.
با خدا با این خبرها نه دلار تضعیف می شه نه یوآن تقویت
فقط عده ای آدرس غلط می گیرند!!!!!!
