یوان چین: رقیب اصلی دلار در بازار جهانی

یوان چین از دلار آمریکا پیشی گرفته و به پرکاربردترین ارز در معاملات فرامرزی ‎چین تبدیل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ برای اولین بار، در معاملات فرامرزی چین‌و پرداخت‌ها و دریافت‌های بین‌المللی، استفاده از یوان از دلار آمریکا پیشی گرفته و به ارز اصلی تبدیل شده است، هم اکنون سهم یوان از تقریباً صفر در سال ۲۰۱۰ به حدود ۵۳ درصد در تبادلات جهانی رسیده که رشد انفجاری محسوب می‌شود.

چین سال‌هاست به طور سیستماتیک در حال گسترش استفاده از یوان در تجارت بین‌الملل است.

ایجاد «مبادلات ارزی مبادله‌ای» (Currency Swap Lines) با ده‌ها کشور، به شرکای تجاری اجازه می‌دهد مستقیم با یوان معامله کنند.

تحریم‌های مالی آمریکا علیه روسیه (پس از جنگ اوکراین) و تهدید مشابه برای چین، به پکن هشدار داد که وابستگی به سیستم مالی دلاری ریسک بزرگی است.

این موضوع، انگیزه‌ای قوی برای غیردلاری‌سازی (De-dollarization) ایجاد کرد.