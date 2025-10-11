طعنه سرمربی روسیه به ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ والری کارپین پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل ایران در دیداری دوستانه در پاسخ به پرسشی مبنی بر پرسینگ ایران گفت: حریف در ۱۰ دقیقه اول تحت فشار قرار داشت؟ شخصاً فشار زیادی از سوی ایران ندیدم. انگار ما بازی متفاوتی را تماشا می‌کردیم. فقط دو یا سه کرنر و پنج یا شش پرتاب اوت از آنها دیدم.

سرمربی تیم ملی روسیه در مورد بحث‌های مربوط به داوری و کارت‌های احتمالی با رد فایده صحبت در این باره به صحنه خطای جهانبخش اشاره کرد و اظهار داشت: فایده صحبت در مورد داور چیست؟ شما به احتمال اخراج اشاره کردید. وقتی گل خوردیم، یک ضربه مستقیم به اوسیپنکو زده شد. اگر کارت قرمز دارد، پس باید کارت قرمز داده شود.

تیم ملی ایران در حال حاضر در رتبه ۲۱ و روسیه در رتبه ۳۳ رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) قرار دارند. روسیه در پنج بازی اخیر خود، تساوی مقابل نیجریه (یک - یک) و اردن (تساوی بدون گل) و پیروزی مقابل بلاروس (۴ بر یک)، قطر (۴ بر یک) و ایران (۲ بر یک) را کسب کرده است.