طعنه سرمربی روسیه به ایران

سرمربی تیم ملی روسیه بر این اعتقاد است که شاگردان قلعه‌نویی تنها به فکر استفاده از کرنر یا اوت بودند و برنامه دیگری نداشتند.
کد خبر: ۱۳۳۳۵۹۳
| |
1925 بازدید
|
۱۰
طعنه سرمربی روسیه به ایران

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ والری کارپین پس از پیروزی ۲ بر یک تیمش مقابل ایران در دیداری دوستانه در پاسخ به پرسشی مبنی بر پرسینگ ایران گفت: حریف در ۱۰ دقیقه اول تحت فشار قرار داشت؟ شخصاً فشار زیادی از سوی ایران ندیدم. انگار ما بازی متفاوتی را تماشا می‌کردیم. فقط دو یا سه کرنر و پنج یا شش پرتاب اوت از آنها دیدم.

سرمربی تیم ملی روسیه در مورد بحث‌های مربوط به داوری و کارت‌های احتمالی با رد فایده صحبت در این باره به صحنه خطای جهانبخش اشاره کرد و اظهار داشت: فایده صحبت در مورد داور چیست؟ شما به احتمال اخراج اشاره کردید. وقتی گل خوردیم، یک ضربه مستقیم به اوسیپنکو زده شد. اگر کارت قرمز دارد، پس باید کارت قرمز داده شود.

تیم ملی ایران در حال حاضر در رتبه ۲۱ و روسیه در رتبه ۳۳ رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) قرار دارند. روسیه در پنج بازی اخیر خود، تساوی مقابل نیجریه (یک - یک) و اردن (تساوی بدون گل) و پیروزی مقابل بلاروس (۴ بر یک)، قطر (۴ بر یک) و ایران (۲ بر یک) را کسب کرده است.

تیم ملی روسیه سرمربی داوری دیدار دوستانه جهانبخش کرنر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
15
پاسخ
تیم ملی پیرمردها حال ندارد بدود!!
جهانبخش چی میگه آخه؟!! همین آقا نبود ادعا داشت ما کلی لژیونر تو اروپا داریم؟ خب الان چی؟ آس شون طارمی که تو لیگ درجه 3 اروپا بازی می کنه!
خداییش افتضاح هستند و فقط ادعا ادعا ادعا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
طارمی تازه نیمکت نشین هم هست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
قلعه نویی از تیم ملی، ساپینتو از استقلال، هاشمیان از پرسپولیس و نوید کیا از سپاهان باید کنار گذاشته شوند. هر روز دیرتر یعنی خسارت بیشتر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
فقط نعمتی با پرتاب اوت وپاک کردن توپ یک ربع وقت مسابقه را -نه شوت درستی -نه پاسگاری خوب فقط ادامه پیدا میکرد چشم وسر گوش حریف کنده شده بود 20نفر فقط کادر بود چه خبره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
1
2
پاسخ
با بستن دربهای استادیوم آزادی به روی تیم های پرسپولیس و استقلال، خیانت بزرگی به فوتبال کشور شده است. این دو تیم باید در زمین خوب و مقابل تماشاگران خوب خودشان بازی کنند تا روح فوتبال زنده شود، هیجان به لیگ باز گردد و در فوتبال ملی رشد کند. تراکتور و سپاهان و گل گهر و ... تیمهای خوبی هستند ولی با رشد این تیمها، فوتبال ملی ما رشد نمی کند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
10
پاسخ
سرمربی روس کرنر و آوت رو درست گفته و لی یکیش یادش رفته اونهم سانت از جناحین ، کلا ژنرال!! از جوانی فقط این سه تا رو بلد هست و دیگر هیچچچچچ
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
8
پاسخ
کاری به ژنرال ندارم ولی از لیگ فوتبال ایران نمیشود بیشتر از این انتظار داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
4
پاسخ
گل گفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
1
پاسخ
دوران اقای قلعه نویی از کناره ها وجناهین حرکت کنی وسانتر کنی رو دروازه گذشته الا ن باید از سه نقطه حمله کرد اونم همه جانبه وپاس رو به عقب داد وبا شوت دروازه حریف باز کرد اما سرعت بازی وکمی پاسگاری بیشتر بهتر شده بودبازم تمرین تمرین تمرین با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
0
0
پاسخ
فوتبال ایران با پول زیرمیزی به هیچ جا نمی رسد قلعه نویی با بازکنان مورد علاقه ا ش نام ایران به باد می دهد
